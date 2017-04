A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, volveu a reclamar un novo concerto económico para Galicia, unha petición que "ten máis sentido que nunca" ante o "recortazo de 442 millóns de euros" no investimento para a comunidade recollido no borrador dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE).

Ana Pontón reparte información sobre el modelo de concierto económico | Fonte: Europa Press

Pontón realizou estas declaracións este venres durante un acto xunto a militantes do partido no que repartiu información polas rúas do centro histórico de Santiago de Compostela sobre o modelo de financiamento para Galicia que propón a formación frontista.

Así, o Bloque defendeu a necesidade de lograr un novo concerto económico para Galicia, xa que o actual "prexudica aos galegos porque non permite ter os recursos necesarios para atender os servizos do país", o que provoca que "cada ano, como mínimo, pérdanse 3.500 millóns de euros" que os galegos "pagan en impostos e que non teñen retorno no país".

Por tanto, os nacionalistas reclaman un modelo para dar "a volta á tortilla" e que sexa Galicia quen recade e decida cales son as súas "prioridades" en lugar de que o faga "o señor Montoro".

Unha proposta que, en palabras de Pontón, "ten máis sentido que nunca" ante o "recortazo de Rajoy". "Para o BNG é inconcibible que, xusto no ano en que imos pagar máis impostos, o goberno de Rajoy nos devolva un recortazo de 442 millóns de euros", manifestou.

PIDE A FEIJÓO QUE INTERCEDA

Así as cousas, a líder frontista esixiu ao presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, que "sexa valente" á hora de "defender os intereses do país" e que pida "aos deputados do seu partido electos por Galicia" que "non acepten un recortazo que supón cernar proxectos importantes para o futuro do país".

E é que Pontón asegurou que se produce un "dobre recortazo", xa que, ademais da baixada no investimento recollido no PGE, Feijóo "dáse por satisfeito" con que "se execute un euro máis" que o pasado ano, o que cualificou como un "disparate".

Deste xeito, criticou que o titular da Xunta anunciase a creación dunha comisión de seguimento sobre a execución do prometido para Galicia. "Comisión de seguimento de que?, do recortazo?", preguntouse Pontón.

Por último, reclamou ao PPdeG que siga o exemplo dos seus colegas de partido en Valencia, onde "o PP planta a cara a Rajoy di que non a eses orzamentos". "Non entendemos que o PP non sexa capaz nin de rechistar ante o maior recortazo dos investimentos do Estado en Galicia ao longo deste século", apostilou.