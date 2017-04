TS rebaixa a condena de dous membros de Resistencia Galega ao non quedar comprobado que a súa actuación fose vandalismo

O Tribunal Supremo rebaixou a condena de sete anos e nove meses de prisión a dous membros de Resistencia Galega por participación en organización terrorista e falsidade documental con finalidade terrorista ao considerar que non se pode excluír a actuación de ambos de vandalismo urbano.

A Sala Segunda do Penal do Tribunal Supremo acordou diminuír as condenas, que xa foron rebaixadas por leste mesmo tribunal en abril de 2014 --en setembro de 2013 a Audiencia Nacional impuxo penas de 10 anos de prisión--, ata cinco anos e cinco meses a Antón Santos Pérez e María Osorio López atendendo un dos artigos introducidos no Código Penal en 2015, que permite aos tribunais reducir nun ou dous graos as penas polos delitos de terrorismo cando os feitos, tendo en consideración o medio empregado ou o resultado producido, son obxectivamente de menor gravidade.

Precisamente, os dous membros de Resistencia Galega foron condenados a seis anos de prisión por participar na organización terrorista e un ano e nove meses polo delito de falsidade documental. Agora, o Supremo deixa a pena polo primeiro delito en catro anos e tres meses; e nun ano e dous meses, polo segundo.

Esta segunda rebaixa está relacionada co recurso presentado por Santos, Osorio e Roberto Rodríguez Fiallega --condenado polos mesmos delitos máis o de tenencia de explosivos, Roberto Rodríguez Fiallega--, contra o auto de xullo de 2016 da Audiencia Nacional no que se negou a aplicar esta nova atenuante contemplada coa modificación do Código Penal. O Supremo non atende á petición de Rodríguez e comparte o criterio da Audiencia Nacional que defendeu no seu día para non aplicar a atenuante.

ACCIÓNS CONTUNDENTES

A Audiencia Nacional destacou que a incorporación de Rodríguez a Resistencia Galega é "significativa e medular" no desenvolvemento das accións "máis contundentes" da organización, polo que a súa condena de 13 anos e nove meses continúa sendo a que confirmou o Tribunal Supremo, reducida xa desde os 18 anos que foron impostos inicialmente. Con todo, a resolución do alto tribunal que se deu a coñecer este venres inclúe o voto particular do maxistrado Luciano Varela, que considera que si se debía reducir a pena polo menos un grao.

O Supremo entende, con todo, que as condenas dos outros dous recorrentes si que teñen que ser reducidas porque a súa participación en Resistencia Galega é "tremendamente dispar" á de Roberto Rodríguez, aínda que no seu domicilio atopásense "textos de independentismo radical, algúns litros de gasolina e unha documentación que identifica posibles obxectivos terroristas e a súa planificación cronolóxica, pero sen singularizarse cal era o seu concreto contido".

Engade que, deste xeito, a súa participación "queda así aberta a accións de moita menor lesividad do ben xurídico", xa que todo apunta a que toda esta acción ía dirixida a propaganda e á "mera identificación duns obxectivos que tampouco se exclúe que se limitasen ao vandalismo urbano".

En canto ao delito de falsidade documental, que segundo di a súa autoría é "evidente", os maxistrados do Supremo entende que non quedou probado que os documentos incautados no rexistro practicado en casa de Rodríguez --DNI e permisos de conducir falsificados con fotografías de Santos e Osorio-- estean aínda á súa disposición, nin se lles pode atribuír unha finalidade terrorista máis grave que a que "apunta a súa propia participación na banda".