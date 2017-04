Detidos seis individuos, un deles menor, por roubar en trasteiros en Culleredo e Cambre (A Coruña)

Axentes da Guardia Civil dos concellos coruñeses de Cambre e Culleredo, en colaboración coas policías locais de ambos os municipios, procederon á detención de seis individuos, un deles menor, por roubos con forza ocorridos o pasado mes de marzo en trasteiros.

Os feitos, que se remontan ás noites do 23 e 27 de marzo, consistían en roubos en garaxes e trasteiros principalmente. Neles participaba un grupo de mozos que, tras forzar fechaduras, accedían ao interior para subtraer todo tipo de efectos.

As investigacións practicadas e a colaboración de varios cidadáns permitiu que se puidese levar a cabo a detención de tres individuos que efectuaron os roubos con forza en Cambre e Culleredo o día 23 de marzo, así como o arresto doutro catro individuos que realizaron roubos o día 27 na localidade de Cambre. Un dos homes detidos participou nos feitos de ambas as datas, segundo engaden as mesmas fontes.

En todos os casos impútaselles a comisión de varios delitos de roubo con forza "que causaran preocupación entre os veciños das zonas afectadas", segundo destaca a Benemérita.

As dilixencias tramitadas foron remitidas ao xulgado de Instrución de garda da Coruña e á Fiscalía de Menores, xa que figuraba un menor entre os detidos