Unanimidade da Cámara a favor de que o Goberno revise a regra de gasto para adaptala á europea, menos estrita

O Parlamento galego aprobou este venres por unanimidade unha iniciativa --do PSdeG transaccionada cos populares-- para demandar ao Goberno central que revise a aplicación da regra de gasto para adaptala á normativa europea.

Na comisión de Economía, a deputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) criticou que o PP vaiche en cambio a iniciativa orixinal que emprazaba de forma directa a que o Goberno central permita aos concellos gastar o seu superávit en 2017 sen necesidade de xerar ingresos polo mesmo importe.

Así, Rodríguez Rumbo lamentou os concellos "son a única administración con superávit" --duns 4.500 millóns este ano, segundo as súas cifras--, están saneados e cumpren os seus obxectivos, "pero non poden investir o seu aforro".

Neste sentido, o PPdeG avoga por que se constitúa o anunciado grupo de traballo para analizar a regra de gasto contida na lei de estabilidade orzamentaria e adaptala á normativa europea, pois é "evidente a necesidade de acometer medidas tendientes a favorecer a xestión orzamentaria daqueles concellos que teñan unha situación de solvencia nas súas contas públicas".

E é que a lei de estabilidade orzamentaria española é máis estrita que a europea, polo que a súa adaptación á normativa da UE axudaría a que os municipios saneados poidan investir o seu aforro, segundo afirma o PP.

Nesta comisión foron rexeitadas outras iniciativas da oposición nas que pedían: a devolución de oficio por parte dos concellos do recadado indebidamente no imposto de plusvalía (de En Marea); que o Igape adopte as recomendacións do Consello de Contas sobre deficiencias detectadas en axudas en forma de aval (do BNG); así como a elaboración duns orzamentos da Xunta desde unha perspectiva de xénero (do PSdeG).

INICIATIVA APROBADA EN COMISIÓN INSTITUCIONAL

Nesta mañá de venres aprobouse outra proposición non de lei no Parlamento galego, neste caso na comisión Institucional, e tamén tras proposta do PSdeG --con apoio de PPdeG e En Marea, e abstención do BNG--.

De tal forma, saíu adiante unha iniciativa na que o Parlamento insta á Xunta a regular "sen máis dilación" mecanismos de planificación derivados das recomendacións europeas da denominada 'better regulation', que pretende lexislar mellor en función de políticas que aposten pola transparencia, baseándose en probas e con apoio de opinións da cidadanía e partes interesadas.

Respecto diso, o deputado socialista Juan Díaz Villoslada cre necesario "pór en marcha xa" os mecanismos que garantan que proxectos lexislativos "non sexan un fracaso".

Por outra banda, os populares votaron en contra na comisión Institucional dunha proposta de En Marea para a implantación dun Observatorio Cidadán de Avaliación de Políticas Públicas, así como outra do BNG para defender o mantemento de rexistros da propiedade da provincia de Ourense.