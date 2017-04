A Garda Civil auxilia no Porriño (Pontevedra) a unha familia cun bebé que sufriu unha parada respiratoria

Axentes do destacamento de tráfico da Garda Civil do Porriño (Pontevedra) auxiliaron a unha familia cun bebé dun mes de idade que sufriu unha parada respiratoria, á que escoltaron para que o menor fose atendido nun centro de saúde.

Segundo informou o Instituto Armado, sobre as 15,45 horas deste xoves unha patrulla que realizaba labores de vixilancia da circulación viaria na estrada de Mosende, foi alertada por un matrimonio novo, que ía noutro vehículo, de que o seu bebé non respiraba e estaba amoratado.

Ante a gravidade da situación, os axentes escoltaron inmediatamente ao coche familiar ata o centro de saúde do Porriño, co que evitaron as retencións de entrada á cidade e facilitaron a súa circulación pola vila para que o bebé recibise atención no mínimo tempo posible.