A Hermandad Gallega de Venezuela recibiu máis dun millón da Xunta desde 2010

A Hermandad Gallega de Venezuela recibiu máis dun millón de euros en axudas da Xunta desde 2010. Sobre esta entidade, En Marea denuncia que "ten fortes vínculos co PP", denuncia que xa fixo anteriormente este xornal.

O presidente e secretario da Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, Roberto González, e José Antonio Alejandro, canda o secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda (centro), nunha reunión no seu despacho.

Na comisión Institucional, a deputada de En Marea Luca Chao censurou que esta entidade "é a máis beneficiada" pola Xunta no exterior, a través de "subvencións a dedo", que identifica as "zonas grises" en "as que se move" o financiamento do PP, en alusión a unhas declaracións de Alberto Núñez Feijóo.

Así, Chao ligou estas "xenerosas contribucións" da Xunta co feito de que o secretario xeral da Hermandad Gallega de Venezuela, José Antonio Alejandro González, sexa á súa vez vocal na dirección do PPdeG.

Por iso, a deputada de En Marea avisa de que esta entidade estea "dirixida por un alto cargo do PP", o que é "máis que unha zona gris", "é tremendamente sospeitoso". "Debe ser que só hai necesidades en Venezuela e non en ningún outro país", arremeteu.

En resposta, o secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, defendeu as axudas a esta entidade polos servizos asistenciais e médicos que presta a máis de 25.000 asociados. Ademais, xustifica que o uso de convenios "non é arbitrario", aínda que "pode ter certa discrecionalidad". "Non podemos confundir discrecionalidade con arbitrariedade", apuntou.

Tamén expuxo que aredor do 80% das axudas que asigna Emigración correspóndese con convocatorias públicas. Explica que as partidas para a Hermandad Gallega de Venezuela se deben a que aglutina a diversas entidades, e sinala que "oxalá en Buenos Aires no canto de 40 asociacións houbese unha", como neste caso.

AXUDAS ANUAIS

Na súa comparecencia, Miranda detallou ano por ano o achegado en diversas axudas pola Xunta a esta entidade. Así, comezou por 2008 e 2009 (con 208.000 e 339.500 euros, respectivamente), segundo expuxo, en dous anos co bipartito no goberno.

Pola súa banda, as axudas co PP en anos seguintes distribúense así: 2010 (200.000 euros), 2011 (201.000), 2012 (150.000), 2013 (146.700), 2014 (162.000), 2015 (139.000) e 2016 (141.000)

Respecto diso, Rodríguez Miranda sinalou que non foi ata 2015 cando José Antonio Alejandro González pasou a formar parte da directiva da Hermandad Gallega de Venezuela, e ese ano a entidade "recibiu menos" diñeiro que en 2014. "Si que fixo efecto a entrada desta persoa na directiva", ironizou.

Finalmente, Antonio Rodríguez Miranda resolveu que non se preocupa pola "cor política" das asociacións á agora de achegar axudas.