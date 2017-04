S.Santa.- O período do 9 ao 17 de abril ten gran variabilidade térmica e precipitacións o 40% dos días

A Semana Santa de 2017 comezará o domingo 9 de abril e concluirá o 16 de abril co 'Domingo de Resurrección' adoita ser un período de "gran variabilidade térmica" e con precipitacións "frecuentes", xa que adoita chover o 40 por cento deste nove días no conxunto de España, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Entrada da Confraría da Eucaristía á Real Capela de Santa Isabel | Fonte: Europa Press

O portavoz do AEMET, Rubén do Campo, explicou a Europa Press que neste período no que este ano recae a Semana Santa os últimos 36 anos presentou unha gran variabilidade térmica, con valores medios suaves no litoral mediterráneo e o sur peninsular, duns 15 graos centígrados e máximas duns 21 graos centígrados (ºC) e con mínimas superiores a 10ºC, aínda que na meseta norte son algo máis frescas, cunha media de 8ºC xa que as máximas adoitan estar próximas a 15ºC e as mínimas de 2 a 5ºC. En canto a Canarias, a temperatura media sitúase nuns 19ºC con máximas de 21 a 24ºC e mínimas de 15 a 17ºC.

Por zonas, as medias oscilan entre os 13 e o 16 graos centígrados na metade sur mentres que na metade norte danse os valores máis baixos, con medias de 8 a 9 graos centígrados e algo máis suaves en Galicia e litoral cantábrico, de 10 a 12 graos centígrados.

Precisamente, comentou que a primavera se caracteriza pola súa "gran variabilidade climática", con días "practicamente estivais" e outros "invernais", sobre todo na meseta norte.

Por exemplo, destacou máximas absolutas como os 33,1 graos centígrados alcanzados o 17 de abril de 2013 en Córdoba, que ostenta a marca de temperatura de abril; Lérida e Sevilla, con 33 graos centígrados (ºC) alcanzados o 9 de abril de 2011 e o 9 de abril de 1995, respectivamente e que son o segundo valor máis elevado.

En terceiro lugar figura Zaragoza, cunha máxima de 32,4ºC o 9 de abril de 2011, seguida de Alacante que alcanza o seu valor máis alto, 32,2ºC, tamén o 9 de abril de 2011; 32,2ºC alcánzanse tamén en Badaxoz o 10 de abril de 1995 e 32ºC en Málaga o 9 de abril de 2011. Mentres, en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife chegouse a 31,4ºC do 14 de abril de 1983 e Gran Canaria o 13 de abril de 2014, con 30,8ºC.

Fronte a estes días "máis propios do verán que da primavera", tamén figuran outros invernais, como as temperaturas mínimas absolutas de -8,6ºC o 13 de abril de 1986 en Ávila; os -6,5ºC de Valladolid e -6,1ºC en Palencia, ambas o 16 de abril de 1994; os -5,4ºC de Burgos e León, o 9 de abril de 1986; os -5,2ºC do 16 de abril de 1994 en Segovia; Guadalaxara, con -5ºC o 13 de abril de 1986; Soria, con -4,8ºC o 13 de abril de 1986 e Salamanca, tamén con -4,8ºC o 17 de abril de 1994.

En canto a Canarias, dixo que as mínimas foron "moito máis tépedas" de modo que as mínimas absolutas nas dúas estacións estudadas son os 11,9ºC en Gran Canaria o 14 de abril de 2011 e o 12,8ºC o 15 de abril de 1994 en Santa Cruz de Tenerife.

CHOVE CASE A METADE DOS DÍAS

Respecto das precipitacións, Del Campo indicou que nos 9 días considerados, que coinciden coa celebración da Semana Santa deste ano, o número medio de días con choiva é de entre 3 e 4, o que equivale ao 40% do período. Os valores máis altos corresponden a Galicia e Cantábrico aínda que as choivas eses días están presentes en todo o país aínda que son "bastante máis escasas" en Canarias.

O portavoz engadiu que tamén nas precipitacións estas datas presentan unha gran variabilidade climática e puxo de exemplo o observatorio de Madrid Retiro no que en oito do trinta e seis anos analizados o tres anos con máis precipitación foron 1981 con 43,7 litros por metro cadrado; 2016 con 36 litros por metro cadrado, e 2010, con 32 litros por metro cadrado.

Así mesmo, apuntou que nestas datas "aínda" nieva, principalmente en Castela e León, como é o caso de Soria en que nevou o 10,8 por cento dos días analizados, Ávila no 9,8 por cento ou Burgos no 8,6 por cento dos días.

Outros fenómenos como a sarabia ou as treboadas tamén adoitan ter presenza estes días, así como a néboa que por exemplo afectou a San Sebastián o 31,5 por cento dos días de entre o 9 e o 17 de abril. En canto ao vento, en 10 das 52 estacións analizadas superáronse os 100 quilómetros por hora.

Por anos, o período do 9 ao 17 de abril máis cálido foi 2014, cunha temperatura media de 17,5ºC fronte ao máis frío, 1986 que tivo "tan só" un valor medio de 8,1ºC. A media destes 36 anos en España é de 12,8ºC.

Os ÚLTIMOS ABRÍS MOI CÁLIDOS

O portavoz dixo que dos últimos anos, 2016 foi "normal"; 2015 resultou "moi cálido", 2014 foi "extremadamente cálido"; 2013, moi cálido; 2012, pola contra, "frío" e 2011 "extremadamente cálido" e engadiu que hai que remontarse ata 2005 para atopar un ano "moi frío".

Nesta análise realizada polo AEMET a máxima absolutas máis baixas son as alcanzadas en Ceuta, con 24,1ºC o 16 de abril de 2016; en Palencia, o 10 de abril de 1995, con 24,8ºC; León, con 25ºC o 11 de abril de 1995 e Burgos, con 25,1ºC o 9 de abril de 2011, aínda que hai que puntualizar que a serie de Ceuta é moi curta, pois só conta con datos desde 2004.

Pola contra, os valores máis baixos rexistráronse o 12 de abril de 1986 en Ávila, con 1,2ºC e Burgos con 1,8ºC e o terceiro rexistro corresponde a Teruel, con 2ºC o 16 de abril de 1994; Foronda, 2,4ºC e 2,6ºC, ambas o 12 de abril de 1986.

Nos observatorios de Almería, Melilla, Sevilla e Huelva, onde as máximas non baixaron ningún dos días considerados dos 15ºC; en Canarias a máxima máis baixa de Santa Cruz de Tenerife foi 17,9ºC o 14 de abril de 2004 e a de Gran Canaria 19ºC o 9 de abril de 1986.

O portavoz destacou tamén as mínimas máis altas alcanzadas e que considera "máis propias do final da primavera ou de comezos do verán". Trátase de 20ºC en Melilla, os 18,8ºC de Málaga, ambas o 10 de abril de 2011 ou os 18,4ºC de Xaén, Alacante e Almería rexistradas respectivamente os días 11 de abril de 2014, 13 de abril de 1988 e 13 de abril de 2015.

Finalmente, precisou que no outro extremo atópase Soria, onde a mínima máis alta, de 9,4ºC alcanzouse o 15 de abril de 1988; Burgos, con 10,4ºC o 10 de abril de 1981 e Teruel, con 10,5ºC o 16 de abril de 2016.