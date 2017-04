S.Santa.- A Guardia Civil incrementará os controis de velocidade, alcol e drogas en Galicia ata o luns 17

A Guardia Civil da Coruña e de Lugo tamén incrementarán os controis de tráfico con motivo da Semana Santa, tanto de velocidade como de alcol e drogas.

Control da Garda Civil en Galicia. | Fonte: Europa Press

Así, o Subsector da Agrupación de Tráfico da Guardia Civil da Coruña indicou que, como en anos anteriores, ten previsto incrementar as probas de alcol/drogas, así como, controis de velocidade, desde este virnes ata o luns 17 de abril en diferentes puntos da provincia.

O obxectivo do incremento nestas probas de detección é, segundo destaca a Benemérita, "evitar que os condutores que consumisen algún tipo destas sustancias, as cales afectan negativamente ás súas capacidades para a condución, póñanse ao volante dos vehículos co consecuente risco, non só para a súa integridade física, senón tamén a de terceiros".

Estes Dispositivos Orientados Masivos (DOMAS), realizaranse na modalidade de "control", segundo apuntan as mesmas fontes, nun determinado punto da vía e prolongados durante certo tempo do mesmo xeito que outros de menos duración e cambiando de localización, establecéndose estes últimos tanto en vías principais como en secundarias e locais. Todo iso co principal obxectivo de reducir o número de vítimas mortais e accidentes durante estas datas.

A sanción por conducir con drogas ou alcol no organismo pode chegar a ser de mil euros e a perda de seis puntos no carné, e podería constituír un delito contra a seguridade viaria, o que leva aparellado penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses e, en calquera caso, coa de privación do dereito a conducir vehículos a motor e ciclomotores por tempo superior a un e ata catro anos.

Pola súa banda, o Subsector de Tráfico de Lugo intensificará os servizos de vixilancia das estradas da provincia luguesa durante a Semana Santa para colaborar en que os miles de desprazamentos previstos nestas datas discorran sen accidentes nin sobresaltos. Para iso, vanse a despregar todos aqueles medios materiais e humanos dispoñibles.

Segundo indica, procurará "prestar especial atención" á vixilancia naquelas zonas que "por unha maior tradición procesional ou cun alto poder de convocatoria sexan susceptibles de acoller unha maior cantidade de visitantes".