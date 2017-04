Os construtores advirten da caída da obra pública en Galicia no primeiro trimestre, ao baixar máis dun 78%

Os construtores galegos advirten unha caída da obra pública en Galicia no primeiro trimestre do ano, ao cifrar a baixada en algo máis do 78%, cuns 76,91 millóns de euros.

No seu informe sobre este período, a federación galega da construción destaca a "considerable" diminución do investimento do estado, que pasa de 294,6 a 7,7 millóns de euros, segundo os seus números.

Tamén de acordo coas súas cifras, a Xunta lidera a licitación de obra pública na comunidade no primeiro trimestre, con 34,3 millóns, fronte aos 28,12 do mesmo período de 2016 (+22%).

Os concellos incrementan o seu investimento respecto de igual trimestre do exercicio anterior e ascenden de 11 a 19,1 millóns. Mentres, as deputacións baixan de 19,97 a 8,85 millóns e as universidades e outros tamén baixan, pero algo menos, de 7,25 a 6,9 millóns de euros.

DESAGREGACIÓN POR OBRAS

Das 246 obras licitadas pola Xunta, a federación destaca os 4,03 millóns de orzamento da elaboración do proxecto construtivo dunha estación depuradora de augas residuais na Plisan, os 3,22 millóns para a primeira fase das obras de rehabilitación do antigo hospital como futura Cidade da Xustiza de Vigo e os case 3 millóns para o centro de saúde de Gondomar.

No caso do estado, os construtores falan de "mínimo histórico" de investimento de obra pública en Galicia no primeiro trimestre, tendo en conta os números de 2013 (112,81 millóns), 2014 (356,74 millóns), 2015 (170,97 millóns) e 2016 (294,57 millóns).

En canto ás súas obras, por entidade económica, sobresae unha en Punta Langosteira, orzada pola Autoridade Portuaria da Coruña en 1,81 millóns. Tamén chama a atención a rehabilitación do claustro hospedaría do mosteiro de Santa María de Melón e a da antiga comandancia militar de obras na Coruña, nas que Fomento inviste 1,32 millóns.

CONCELLOS E DEPUTACIÓNS

No relativo a concellos, o investimento na Coruña multiplícase exponencialmente, de 38.000 euros a case 2,4 millóns, e algo similar ocorre en Lugo, onde pasa de 27.000 euros a 582.000.

Tamén sobe en Vigo, duns 100.000 euros a máis de 600.000, e en Ferrol, que chega a 126.000 euros desde os menos de 70.000 do ano anterior. Pola súa banda, en Santiago o investimento descende un 31%, ata 719.000 euros.

No caso das deputacións, o aumento é significativo en Lugo, duns 30.000 euros a 4,78 millóns, pero hai baixadas na Coruña, do 85%, ata 2,63 millóns; e en Ourense, do 26,5%, ata 1,44 millóns. A federación non dispón do dato de 2017 de Pontevedra.

POR PROVINCIAS

Por provincias, A Coruña, Lugo e Ourense experimentan baixadas "alarmantes" para os construtores nos niveis de licitación, mentres que Pontevedra vese impulsada polo investimento da Xunta.

Así, en total, a Pontevedra correspóndenlle 30,22 millóns, á Coruña 29,9, a Lugo 10,7 e a Ourense 6,09. O investimento por habitante de xaneiro a marzo é de 32,01 euros na primeira, 26,63 euros na segunda, 31,8 na terceira e 19,35 euros na cuarta.