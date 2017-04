O Celta marchará de Vigo

O presidente do RC Celta, Carlos Mouriño, anunciou que o club galego sairá da cidade de Vigo porque lles "botan" ao non permitirlles "crecer" e adquirir en propiedade o Estadio Municipal de Balaídos, e que "non hai retorno", despois de "oito anos de loita continua sen poder avanzar nin un só paso en nada", asegurando que traballan en buscar unha nova localización tanto para o novo estadio como para a cidade deportiva.

Carlos Mouriño, durante o encontro dixital cos internautas. | Fonte: @RCCelta

"O problema segue sen resolverse en oito anos, ningunha solución. Dígoo sen acritude, sen ameaza, porque é o único camiño que nos deixa, porque teño que explicar á afección e á cidadanía que non nos imos, que nos botan e non hai retorno. Non máis silencios cómplices", declarou en rolda de prensa este venres.

Neste sentido, lamentou que o alcalde de Vigo, Abel Caballero, rexeitase as súas propostas de comprar do coliseo celeste, propiedade municipal, e que nos medios de comunicación falase dunha posible concesión administrativa cando xa se rexeitou.

"A rotunda negativa a esa formulación démoslla persoalmente ao señor alcalde, con testemuñas, antes de que a publicasen, argumentando por que era inviable, dándolle toda clase de motivos que facían imposible a aceptación da proposta", subliñou.

"Non sigamos con enganos. A miña dúbida é que se persoalmente o Celta rexeita nunha reunión esa opción, por que se presentou bastantes días despois á cidade dicindo que había posibilidades de aceptación se xa estaba total e definitivamente rexeitada polo RC Celta? Manipulación? Desinformación?, Por que non se dixo que xa estaba rexeitada?", proseguiu.

Ademais, cuestionou as inxerencias do primeiro edil no rumbo da entidade. "Señor alcalde, asegura que o Celta xamais sairá de Vigo. Lémbrolle que vostede é o administrador de Balaídos, pero non é o dono do RC Celta. Non serei eu quen lle diga como ten que levar o Concello, non sexa vostede quen me diga como e que facer co Celta", advertiu.

"Por que ese empeño en non deixar crecer ao Celta? Con vostede ou sen vostede, trataremos de que o crecemento do Celta non o pare ninguén. Se ese crecemento non é en Vigo con vostede, ese crecemento será fóra de Vigo sen vostede", manifestou.

Para o empresario, "é o mesmo que leva facendo o últimos oito anos, desde que se presentou a cidade deportiva de Valladares". "Facendo un símil, diría que o que propuxo, unha vez máis, é dar unha patada cara a adiante, tirar balóns fose e perda deliberada de tempo", continuou nas súas críticas a Caballero.

Por todo iso, explicou que "o proxecto se cambalea, non ten futuro sólido". "Traballamos e seguimos traballando e non conseguimos despexar o futuro, importante non só para o celtismo, senón para a cidade, para Galicia. Entoo o meu 'mea culpa', a miña equivocación. Non máis silencios cómplices e de esperanza", advertiu.

VONTADE POLÍTICA

O problema parte da base de que, segundo Mouriño, non hai "vontade política" de vender Balaídos ao club. "Claro que se pode vender Balaídos, pero hai que ter vontade política. É moi difícil de entender o que está a pasar co Celta. Tomar a determinación de irnos de Vigo é porque son oito anos de loita continua sen poder avanzar nin un só paso en nada", indicou.

Neste sentido, o mandatario celeste explicou que traballarán en buscar un terreo fóra da cidade olívica onde construír tanto un novo estadio como unha cidade deportiva que substitúan a Balaídos e A Madroa. "Empezamos a buscar todas as alternativas posibles fose da cidade dunha forma irreversible", apuntou, antes de informar de que investirán uns 70 millóns de euros.