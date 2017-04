O novo emisario submarino da Ría de Pontevedra terá máis de 3,5 quilómetros e estará afastado do polígono de bateas

As conselleiras de Medio Ambiente, Beatriz Mato, e Mar, Rosa Quintana, participaron este venres nunha nova reunión cos patróns maiores das confrarías da Ría de Pontevedra e representantes dos municipios de Marín e Poio, pero non participou o Concello da capital ao coincidir en encontro coa celebración do pleno. Puxeron de manifesto que o novo emisari submarino da ría terá máis de 3,5 quilómetros.

A titular de Medio Ambiente presentou o resultado dos estudos sobre o emprazamento do novo emisario submarino. Ademais, Mato mostrou este estudo como "principal proba do compromiso que ten a Xunta por facer as cousas ben e con rigor".

O emisario proposto ten unha lonxitude de máis de 3,5 quilómetros e "por suposto", segundo indicou, vai ter o seu punto final "máis lonxe que o actual" por tanto, afastado dos polígonos de bateas. "Podemos garantir que con ese emisario non haberá ningunha afección aos polígonos de bateas", asegurou Beatriz Mato. "Era a parte que máis nos interesaba", engadiu.

Paralelamente a este deseño a conselleira explicou que está en tramitación o anteproxecto do emisario e apuntou que "será unha realidade no mes de xuño", polo que se poderán "avanzar na súa adxudicación". O seguinte paso sería a elaboración do estudo de impacto ambiental para despois redactar o proxecto.

Foi unha reunión "cun perfil técnico" na que a Xunta deu conta dos "avances" producidos no Plan de saneamento adxudicado o pasado ano cun millón e medio de investimento. Do oito fases nas que está dividido este Plan "una delas está rematada e catro están en funcionamento e terminarán en xuño, aproximadamente", segundo anunciou Beatriz Mato.

Basicamente estes traballos están a avaliar o estado das redes de saneamento do tres municipios. Ademais, levantáronse máis de 13.000 pozos, analizáronse máis de 300 quilómetros de rede, fíxose a batimetría, avaliáronse 70 aforamentos, entre outros datos cos que se elaborará un modelo dixital do comportamento das redes de canalización.

O orzamento comprometido polo Goberno galego para este ano 2017 é de 13 millóns de euros en obras, algunhas das cales xa están comezadas e outras están pendentes dunha decisión municipal como é o caso da nova EDAR de Poio, cuxo emprazamento aínda non foi sinalado desde este concello.

EDAR DE VOS PRACERES

A ampliación da Estación depuradora de augas residuais (EDAR) de Vos Praceres "non é algo prioritario" para esta mesa de seguimento do Plan de saneamento da Ría de Pontevedra, segundo indicou a conselleira Beatriz Mato. "Aínda que isto non quere dicir que esteamos parados, nin moitísimo menos", segundo engadiu.

A Xunta está a tramitar ante o Ministerio de Medio Ambiente a autorización pertinente para ter a titularidade da depuradora e poder facer a ampliación, cuxa dimensión definirán os estudos que están en marcha.

"Estamos a presionar ao Ministerio para que ese trámite administrativo fágase o máis rápido posible", comentou a conselleira, quen dixo ser consciente de que este tipo de procesos son "lentos". En todo caso Mato subliñou que van "adiantados na planificación un mes e medio".