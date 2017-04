Elaborar unha nova normativa, "moderna e adaptada ás necesidades dos municipios" para impulsar a actividade termal foi unha das principais demandas expostas no XII Encontro de Vilas Termais que este venres se inaugurou en Caldas de Reis (Pontevedra).

Segundo sinala a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) nun comunicado, a normativa en vigor "limita as posibilidades" de desenvolvemento dos territorios que contan con recursos termais e, por iso, xa desde o acto de apertura, os participantes no encontro mostráronse reivindicativos neste aspecto.

O presidente da FEMP, Abel Caballero, que presidiu a mesa inaugural, manifestou o compromiso da Federación na defensa dese cambio lexislativo, e puxo en valor a actividade termal como recurso insubstituíble nos municipios pequenos e de interior.

"Necesitamos axuda para fixar a poboación no territorio", asegurou.

Pola súa banda, a presidenta da Deputación, Carmela Silva, avogou tamén por unha nova lei de termalismo que recolla "as necesidades do sector e dos concellos". No acto tamén participou a directora de Turismo da Xunta, Nava Castro.