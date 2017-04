Correos presenta un cuño dedicado a O Cebreiro

Correos presentou este venres un cuño dedicado á localidade lucense de O Cebreiro, co que a igrexa de Santa María a Real viaxará por toda España e ao estranxeiro plasmada nas cartas e postais que se envíen desde a oficina deste municipio, así como nas credenciais dos peregrinos que os soliciten para certificar o seu paso por esta localidade.

Cuño de Ou Cebreiro | Fonte: Europa Press

Ao acto de presentación acudiron o director de zona de Correos, Ángel Pérez, o subdelegado do Goberno, Ramón Carballo Páez, o alcalde de Pedrafita, José Luís Raposo Magdalena, e o presidente da asociación de amigos do Camiño de Santiago da provincia de Lugo, Angel Trabada.

O cuño de O Cebreiro, no que se pode ver unha imaxe da igrexa prerrománica xunto ao nome da poboación e a data do envío, forma parte dun grupo de cuños que Correos emitiu ao longo do Camiño de Santiago, entre os que tamén se atopa un dedicado a Lugo e outro a Sarria.

O cuño pódese solicitar na oficina de Pedrafita do Cebreiro tanto para os envíos que se realicen desde este lugar como para que os peregrinos poidan matasellar a súa credencial que certifica o seu paso por esta localidade.