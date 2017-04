O Concello de Oímbra (Ourense) presentou este venres a programación da súa Semana Santa, unha celebración con actividades "únicas e impactantes" como a Procesión de Penitentes ou a Procesión do Encontro, con imaxes articuladas que teñen máis de catro séculos de antigüidade, segundo explicou o bispo de Ourense, Leonardo Lemos.

É a segunda vez que o Concello de Oímbra e o Bispado de Ourense presentan a Semana Santa desta localidade do sueste da provincia, recuperada en 2015 grazas ao esforzo dos veciños do pobo tras 35 anos de esquecemento.

O bispo de Ourense, Leandro Lemos; a alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino; e o párroco da localidade, Raúl Alfonso, presentaron no Centro Cultural Marcos Valcárcel o calendario de actividades, que se abrirá o domingo de Ramos coa tradicional bendición de ramos na praza do Cabildo.

Ana Villarino destacou o protagonismo dos veciños á hora de recuperar esta tradición, "grazas a fotos antigas" que aínda conservaban; á descrición da festa polo antropólogo Taboada Chivite en 1960 e coa restauración dos traxes tradicionais "que se conservaban en moi mal estado".

"Os maiores sabían como se facía a Semana Santa, con elementos distintos aos doutras partes. Non quixemos copiar o que se fai noutros sitios, apostamos por recuperar o noso", explicou a alcaldesa.

Dous son os elementos que fan distinta a Semana Santa de Oímbra das do resto de Galicia e España. Por unha banda, a procesión dos Penitentes do xoves Santo, que este ano terá lugar ás 21,30 horas.

En concreto, trátase dunha procesión na que o protagonismo corre a cargo de varias persoas que desfilan encapuchas e semi espidas polas rúas medievais da vila á luz das velas.

Son penitentes, que se ofreceron ao longo do ano, e que camiñan descalzos e coa cabeza cuberta por unha tea. O pasado ano participaron sete penitentes, este ano xa está prevista a presenza de 13 persoas.

OUTRAS ACTIVIDADES

A outra actividade que reivindica a Semana Santa de Oímbra é a procesión do Santo Encontro, que será o venres ás 12,00 horas. Consiste nunha procesión protagonizada por figuras barrocas articuladas que representan o tres caídas de Jesús no seu camiño ao Calvario.

O bispo Leandro Lemos destacou que as dúas procesións que son unha "mostra impresionante" da relixiosidade e cultura de "un pobo que non quere perder as súas raíces e que persoalmente lle deixaron "impactado". En especial, reivindicou a cita do venres "por rúas medievais, á luz das velas e no máis absoluto silencio".

"Oxalá outras vilas e pobos de Ourense recuperen as súas raíces, porque a memoria do noso pobo tamén é Cultura", reclamou monseñor Lemos.

Pola súa banda, a alcaldesa Ana Villarino confirmou a "aposta" do Concello de Oímbra para reclamar que a Semana Santa sexa recoñecida como "de Interese Cultural" en Galicia. "É o que temos en mente, pero é necesario que leve polo menos dez anos seguidos celebrándose", concluíu.