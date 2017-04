Ourense será a segunda cidade española en sumarse a un proxecto islandés contra o botellón

Ourense será a segunda cidade española, detrás de Tarragona, en sumarse ao programa 'Youth in Europe', unha iniciativa islandesa que propón diversas medidas para reducir e erradicar as condutas adictivas en torno ao alcol e as drogas entre os mozos, así como para pór fin ao fenómeno do "botellón".

O PP, PSOE e Democracia Ourensá (DO) votaron este venres a favor da proposta presentada polos socialistas no Pleno do Concello, mentres que Ourense en Común (OUeC) abstívose por considerar que o proxecto "leva implícitas medidas represivas" como "toques de queda" para os menores.

A concelleira socialista Carmen Rodríguez Dacosta defendeu a necesidade de que o Concello de Ourense sómese ao proxecto 'Youth in Europe' e "adapte" á cidade as propostas deste programa.

Dacosta destacou o "enfoque novo" deste proxecto que deixa de lado as campañas de información e aposta por leis e accións directas que impliquen aos mozos, aos seus pais e os seus profesores.

ENQUISAS Aos ESTUDANTES DE SECUNDARIA

Durante a súa intervención explicou que as propostas de 'Youth in Europe' xorden ao amparo das enquisas que se realiza aos mozos, de entre 15 e 16 anos, nos Institutos de Secundaria para coñecer os seus hábitos de consumo de alcol e drogas, ou se existe bulling no centro. "A partir destes resultados deséñase un plan a medida para cada centro", explicou Rodríguez Dacosta.

A concelleira de Asuntos Sociais, Sofía Godoy, manifestou o apoio da súa formación (PP) a esta moción e insistiu na disposición do grupo de goberno por "facer todo o posible para conseguir unha mocidade saudable".

COMPLEMENTO AO PLAN DE ERRADICACIÓN

Tras lembrar que o Concello "está a traballar" nun plan para a erradicación do consumo de alcol, Godoy considerou que a proposta socialista "é unha medida sumamente interesantes e moi boa como complemento" dese plan.

Godoy alertou de que unhas 300 familias que acoden ao Servizo Municipal de apoio a familias con fillos (SNaFF) preguntan "que facer" cos seus "fillos de 12, 13 ou 14 anos que queren saír pola noite".

Para a concelleira é fundamental que os pais "prediquen co exemplo", aínda que recoñeceu as dificultades de que os mozos queiran socializar a través do alcol e botellóns por que "é un ingrediente que está presente en todas as festas".

PROPOSTAS "DE SENTIDO COMÚN"

Por parte de Democracia Ourensá, Armando Ojea apostou por "dar a oportunidade a calquera alternativa" que se poida probar e considerou que as propostas do programa 'Youth in Europe' baséanse no "sentido común".

A formación destacou que "se trata dun programa que non custaría nada ao Concello" e que "involucra a todas as partes", non só aos mozos.

O portavoz de Ourense en Común, Miguel Doval, xustificou a abstención do seu partido por considerar que "leva implícitas medidas estritas" como a existencia de horarios para que os menores non poidan estar nas rúas.

"Seguro que este programa ten aspectos novos e aproveitables, pero estamos en Ourense non en Islandia", concluíu.