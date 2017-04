Deputación de Lugo e Abanca renovan o Plan Activamos para impulsar o crédito na provincia con 21 millóns de euros

O presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, e o director de Banca Institucional de Abanca, Santiago Novoa, asinaron este venres a renovación do convenio do Plan Activamos, a través do cal a entidade financeira destinará 21 millóns de euros para financiar iniciativas enfocadas ao desenvolvemento económico e social da provincia.

Como novidade, este ano o convenio incorpora, a proposta do goberno provincial, unha liña de financiamento para reformas de vivendas habituais no medio rural, en poboacións de menos de 20.000 habitantes e fóra do centro urbano.

Campos Conde explicou que, con esta nova liña, a deputación "contribúe ao asentamento e á fixación de poboación en zonas rurais". Ademais, destacou a importancia deste tipo de convenios, "que permiten que o crédito chegue ás familias, aos autónomos e ás pequenas e medianas empresas e favorece o mantemento do emprego na provincia".

Pola súa banda, Santiago Novoa indicou que o Plan Activamos "comparte os acenos de identidade esenciais de Abanca", a concesión de crédito "como gran prioridade", o compromiso co desenvolvemento económico e social e a implicación con "as necesidades das familias e as empresas".

A nova liña para vivendas do rural ofrecerá préstamos de entre 10.000 e 60.000 euros en condicións preferentes ás do mercado, para a rehabilitación de fachadas e cubertas e para efectuar reformas estruturais, que contribúan á confortabilidade da vivenda habitual e á súa mellora estética.

Esta axuda está dirixida ás familias, para as que tamén se contemplan outro catro tipos de préstamos: para equipamento tecnolóxico, para financiar estudos e formación, para a adquisición de vehículos eficientes e para mellorar a accesibilidade e eficiencia enerxética no fogar.

Ademais das familias, o Plan Activamos inclúe outros grupos de beneficiarios: como as empresas e autónomos, que poderán optar a axudas para emprendemento, realización de novos investimentos, creación de emprego e mellora da eficiencia enerxética e necesidades de circulante.