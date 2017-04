O primeiro semestre do ano hidrolóxico termina cun 6% menos choivas do normal

As choivas acumuladas desde que comezou o ano hidrolóxico o pasado 1 de outubro ata o 4 de abril sitúanse un seis por cento por baixo do valor medio normal para esta primeira metade do exercicio hídrico, xa que choveu no conxunto de España 385 litros por metro cadrado, fronte a un valor normal de 410 litros por metro cadrado, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Mapa de choivas acumuladas en España desde outubro de 2016 ao 4-4-2017 | Fonte: Europa Press

Segundo informou a portavoz do AEMET, Ana Casals, a Europa Press, entre o 29 de marzo e o 4 de abril as choivas afectaron á metade norte peninsular e ás illas de Mallorca e Menorca.

Neste período, contabilizáronse máis de 10 litros por metro cadrado en Galicia, noroeste de Castela e León e oeste de Asturias, nunha franxa que vai desde Cantabria ata o oeste de Lérida, en zonas de Cataluña, norte de Castelló e leste de Teruel e na illa de Menorca.

Ademais, dixo que se superaron os 40 litros por metro cadrado no oeste da provincia da Coruña, en áreas de Cantabria e interior do País Vasco e no Pirineo Navarro e de Huesca, con cantidades nestes dous últimos superiores a 60 litros por metro cadrado e con puntos illados nos que se recolleu máis de 80 litros por metro cadrado.

Así mesmo, destacou as precipitacións recollidas nos observatorios de Fuenterrabía, 45 litros por metro cadrado; San Sebastián-Igueldo, 40 litros por metro cadrado; Bilbao-aeroporto, 35 litros por metro cadrado; Santiago de Compotela-Lavacolla, 35 litros por metro cadrado; Menorca, 22 litros por metro cadrado e en Lugo-Rozas acumuláronse 19 litros por metro cadrado.

Máis aló do período contabilizado, a portavoz engadiu que o 5 de abril as precipitacións foron escasas e que se repartiron por zonas de Cantabria, País Vasco, Cataluña, zonas illadas do Levante peninsular e as illas de Mallorca e Eivissa e sinalou que "en ningún caso" superáronse os 10 litros por metro caudrado excepto nalgún punto illado do norte da provincia de Barcelona.

En canto á distribución xeográfica das choivas acumuladas no que vai de ano hidrolóxico, precisou que non se alcanzan os valores normais "en gran parte" da metade occidental peninsular, e que non se alcanzou o 75 por cento do valor normal en toda Galicia, Asturias, a maior parte de Cantabria e na zona norte de Castela e León.

Mesmo apuntou que na provincia de Palencia, nunha zona entre Asturias e Cantabria e no sur e oeste da illa de Tenerife e na Gomera, as precipitacións non alcanzaron a metade dos valores normais.

Pola contra, precisou que choveu máis do normal en áreas do centro e da metade este peninsular, en gran parte de Aragón, Cataluña, Navarra, en zonas ao leste e suroeste de Andalucía, nas Illas Baleares, no norte de Estremadura e nas illas de Lanzarote e Forteventura.

Finalmente, indicou que as choivas alcanzan o dobre do normal nunha área que abarca do nordeste de Andalucía, Murcia e o sur de Albacete, Alacante, Valencia e o sur da illa de Mallorca.

ENCOROS Ao 59,5%

Doutra banda, a data de 4 de abril a reserva hidráulica atópase ao 59,5 por cento da súa capacidade total nunha semana, na que gañaron 239 hectómetros cúbicos, o que representa o 0,4 por cento do total, segundo datos do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, que informa de que na actualidade os encoros albergan un total de 33.303 hectómetros cúbicos. A reserva atópase nove puntos por baixo que no mesmo período do ano pasado e dez puntos por baixo da media da década.

Esta semana as precipitacións foron escasas en todo o territorio nacional e a máxima produciuse en San Sebastián, con 33,5 litros por metro cadrado.

Por ámbitos, a reserva atópase ao 94,5 por cento en Cantábrico Oriental; ao 77,3 por cento en Cantábrico Occidental; ao 65,7 por cento, en Miño-Sil; ao 72,5 por cento en Galicia-costa; ao 85,7 por cento, as concas internas do País Vasco; ao 56,6 por cento, o Douro; ao 56,7 por cento, o Tajo.

Ademais, Guadiana está ao 61,8 por cento; o Tinto, Odiel e Pedras, ao 90,4 por cento; Guadalete-Barbate, ao 58,7 por cento; Guadalquivir, ao 55 por cento; a conca mediterránea andaluza, ao 48,8 por cento; Segura, ao 32,4 por cento; Júcar, ao 39,5 por cento; Ebro, ao 74,7 por cento e as concas internas de Cataluña ao 84,8 por cento.

De acordo co Boletín hidrolóxico, as principais variacións producíronse no Tajo, que perdeu 48 hectómetros cúbicos, e no Ebro que, pola contra acumulou 149 hectómetros cúbicos máis.

Nesta semana, o conxunto de encoros hidroeléctricos aumentou esta semana en 77 hectómetros cúbicos, cunha variación de 60 hectómetros cúbicos menos no Tallo e 99 hectómetros cúbicos máis no Ebro.

Mentres, o conxunto dos encoros de uso consuntivo (consumo de auga) creceu nesta semana en 162 hectómetros cúbicos e as principais variacións producíronse no Tinto-Odiel e Pedras, que perdeu 3 hectómetros cúbicos e o Douro que sumou esta semana 50 hectómetros cúbicos.

En total, os encoros de uso consuntivo gardan 22.114 hectómetros cúbicos de auga, polo que están ao 57 por cento da súa capacidade, 4,7 puntos porcentuais menos que nas mesmas datas do ano pasado e 10,6 puntos menos que a media do últimos dez anos.

Estas cifras súmanse ás dos encoros hidroeléctricos, que albergan un total de 11.189 hectómetros cúbicos e están ao 64,6 por cento da súa capacidade total, unha cifra moi inferior á de hai un ano, cando estaban ao 85,2 por cento do total e tamén por baixo da media da última década, cando estaban ao 76,8 por cento do total.