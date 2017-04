As Pontes (A Coruña) acollerá en xullo o VII Congreso Internacional sobre Patrimonio Industrial

A Deputación da Coruña patrocinará o VII Congreso Internacional sobre Patrimonio Industrial, que se celebrará no municipio das Pontes entre os días 5 e 8 de xullo co obxectivo de constituír un foro internacional sobre conservación, sustentabilidade, rexeneración e potenciación do turismo en paisaxes industriais.

A sección española do Comité Internacional pola Conservación do Patrimonio Industrial, entidade colaboradora da Unesco, promove este congreso, mentres que na organización do evento tamén participan o Concello das Pontes e a Consellería de Cultura.

Na presentación do congreso, o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, definiu o patrimonio industrial como "un sinal identificativo da comarca de Ferrolterra" que ofrece, segundo remarcou, moitas posibilidades "para un turismo emerxente".

O congreso desenvolverase a partir de catro eixos: paisaxes ao descuberto, estratexias de rexeneración territorial, repercusións ambientais e turismo industrial. Dentro de cada unha destas mesas, haberá un relatorio marco impartido por un experto.