A Xunta convoca 66 prazas de emprego público para reforzar áreas como a veterinaria e a loita contra a fraude fiscal

A Xunta convocou este venres no Diario Oficial de Galicia (DOG) 66 prazas de emprego público para reforzar áreas como a veterinaria e a loita contra a fraude fiscal. Ademais, a Administración autonómica aumentará o persoal dedicado á inspección de consumo.

Das 66 prazas convocadas, 55 son para a escala de veterinarios (subgrupo 'A1'), que permitirán reforzar os servizos veterinarios e a seguridade alimentaria; oito para a escala superior de finanzas (subgrupo 'A1') co obxectivo de reforzar a inspección contable e financeira e a comprobación e recadación tributaria; e tres para a escala de axentes de inspección, na especialidade de consumo (subgrupo 'C1').

As convocatorias publicadas reservan un total de catro prazas para as persoas con discapacidade, que serán cubertas polo sistema de concurso-oposición.

Todas as convocatorias inclúen as normas xerais, os requisitos que deberán cumprir as persoas aspirantes e os programas que rexerán os distintos procesos selectivos. Aquelas persoas interesadas en participar nestes procesos selectivos poderán presentar a súa solicitude no prazo de 20 días naturais a contar desde mañá.

LISTAS DEFINITIVAS

Por outra banda, o DOG tamén publica este venres as listas definitivas de aspirantes admitidos e excluídos para os procesos selectivos convocados nas escalas superior e técnica de finanzas, biólogos, químicos e gardacostas.

Para a escala superior de finanzas (subgrupo 'A1') convocáronse oito prazas, con 136 persoas admitidas e 16 excluídas; para a escala técnica de finanzas (subgrupo 'A2'), tamén oito, con 404 aspirantes admitidos e 20 excluídos.

Pola súa banda, para a escala de axentes do servizo de gardacostas de Galicia (subgrupo 'C1') convocáronse un total de 20 prazas, con 711 admitidos e 120 excluídos.

Finalmente, para a escala de ciencias, especialidade de química, convocáronse tres prazas, con 149 persoas admitidas e 37 excluídos; e para a escala de ciencias, especialidade de bioloxía, foron convocadas 11 prazas cun total de 329 aspirantes admitidos e 28 excluídos.