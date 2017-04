A Asociación de Actores lamenta o falecemento da actriz Fely Manzano

A Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) manifestou o seu pesar polo falecemento da actriz Fely Manzano, da que destacou a súa "larguísima traxectoria" tanto no teatro como no sector audiovisual da Comunidade.

A través dun comunicado, a asociación destacou que Manzano formaba parte da xeración de actores e actrices que "abriron camiño na profesionalización escénica".

Nada en Ourense en 1942, Fely Manzano desenvolveu o seu traballo interpretativo nos ámbitos do teatro e do audiovisual. No campo cinematográfico, participou nunha gran variedade de películas, comezando pola histórica 'Urxa' (Carlos Piñeiro e Alfredo García Pinal, 1989).

Tras ese título, Manzano tamén formou parte dos elencos de cintas como 'Lena', de Gonzalo Tapia; 'Divertimento', de José García Hernández; 'Aos que aman', de Isabel Coixet; 'A lingua das bolboretas', de José Luís Corda; 'O agasallo de Silvia', Dionisio Pérez Galindo, ou 'O tesouro', de Manuel Martín Conca.

Na televisión, a actriz foi un rostro habitual para o público galego coa súa participación en series da TVG como a histórica 'Pratos Combinados' ou 'A vida por diante'. A nivel estatal, participou en seriais como 'O Comisario' ou 'O ouro e o Barro'.

O seu traballo sobre as táboas principiou no Teatro Español Universitario en obras como 'O embruxado' ou 'O zoo de cristal'. En Galicia, traballou con diversas compañías e participou en distintas montaxes do Centro Dramático Galego. Na institución de teatro pública, Manzano formou parte de producións como 'As tres irmás', dirixida por Xosé M. Rabón; 'Espectros', baixo as ordes de Manuel Lourenzo, ou 'A casa dúas afogados', tamén con Lourenzo.

Entre as distincións recibidas, destaca o Premio de Honra Fernando Rei dos Premios Mestre Mateo en 2015, concedido pola Academia Galega do Audiovisual.