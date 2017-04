S&P baixa o rating de Popular de 'B+' a 'B' pola súa débil posición de capital

A axencia de cualificación crediticia S&P Global Rating rebaixou a nota de Banco Popular desde 'B+' a 'B' --grao de especulación con calidade pobre-- con perspectiva 'negativa' debido á súa posición de capital débil, despois de anunciar esta semana unha reexpresión das súas contas por corrección dunha serie de deficiencias e tras a saída do seu conselleiro delegado, Pedro Larena.

Sucursal do Banco Popular | Fonte: Europa Press

S&P explica que a súa decisión está relacionada coa necesidade do banco de realizar máis provisións e axustes de capital que se verán reflectidos nos estados financeiros da entidade do primeiro semestre do ano.

Neste sentido, precisa que o cociente de capital situarase entre o 11,7% e o 11,85%, de acordo coas propias estimacións do banco, comparado co 12,33% do mes de xaneiro e co 11,37% requirido polos supervisores.

Por iso, estima que a rendibilidade axustada ao risco colocarase entre o 4,75% e o 5% ao final de 2017, polo que S&P considera que a posición de capital de Popular é "débil".

CAPACIDADE LIMITADA DE XERAR CAPITAL

Ademais, a axencia de cualificación crediticia cre que a capacidade do banco que preside Emilio Saracho para xerar capital de maneira orgánica é limitada, do mesmo xeito que a súa flexibilidade financeira.

Por esta razón, entende que se podería requirir capital adicional ao banco para reforzar a súa cobertura de provisións de activos problemáticos, que podería permitirlle cumprir cos requisitos de capital regulatorio que serán máis esixentes en canto Basilea III estea completamente implementado.

S&P tamén fai alusión á advertencia da entidade sobre as insuficientes provisións e ás dúbidas sobre determinados financiamentos a clientes que puidesen utilizarse para a adquisición de accións na ampliación de capital de maio de 2016.

A axencia cre que estas circunstancias xeran incerteza sobre a posibilidade de que xurdan cargas futuras, xa que algúns deses axustes están baseados na información actual dispoñible.

Ademais, fai alusión á saída de Pedro Larena da entidade e sinala que este anuncio chega apenas uns meses despois de que Saracho fixésese coa presidencia de Popular. Apunta, ademais, que a estratexia e os obxectivos anunciados en maio de 2016 mantéñense baixo revisión.

TRABALLAR PARA A REDUCIÓN DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS

A modo de resumo, S&P subliña que o banco aínda necesita traballar para reducir os seus activos improductivos e recuperar a senda da rendibilidade. "Esperamos que o novo equipo xestor priorice un novo plan financeiro para abordar estes temas", resalta a axencia de cualificación no seu informe.

Mentres tanto, a perspectiva 'negativa' aplicada á entidade inclúe a posibilidade de rebaixar o rating a longo prazo do banco nos próximos 12 meses se o novo equipo falla á hora de demostrar progresos "tanxibles" na xestión de Popular.

Advirte de que tamén se poderán considerar rebaixas se as noticias negativas en torno ao banco minguan a confianza dos clientes nel, danando o seu valor como franquía, a súa estabilidade ou a súa liquidez, unhas cualidades "máis vulnerables" aos cambios que as dos seus competidores.