O alcalde de Vigo, Abel Caballero, insistiu este venres en que o auto xudicial que suspende preventivamente a área Metropolitana "dá toda a razón" ao goberno olívico porque desliga a constitución do ente e o transporte metropolitano e, por tanto, "dille a Feijóo que é un patético mentireiro".

Abel Caballero | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa, o rexedor repetiu que a área foi "rebentada" por Feijóo xa antes de que se coñecese o auto, e engadiu que a resolución do xulgado expresa que a ausencia de Vigo de forma efectiva no transporte metropolitano "non invalida a constitución do plenario" do ente supramunicipal.

"Feijóo mentía, pretendía que Vigo pagase e o xuíz díxolle que non", proclamou Caballero, quen sinalou que a decisión do maxistrado "nada ten que ver" coa actuación do goberno vigués ou do seu alcalde, senón co nomeamento irregular de dous concelleiros metropolitanos. No auto mesmo, engadiu, "repréndese" ao presidente da mesa de idade (o alcalde de Salvaterra, o 'popular' Arturo Grandal) porque "tiña que parar a asemblea antes do xuramento dos concelleiros".

"INSULTO" Á CIDADE

Por outra banda, o rexedor arremeteu contra o presidente da Xunta porque "insultou gravemente á cidade" ao referirse a Vigo "como un casarío". "É indigno e non llo tolero, no meu nome e en nome da cidade", proclamou e esixiu unha "desculpa" de Feijóo.

Caballero rexeitou as acusacións de "localismo" e advertiu ao titular do Executivo galego de que "non se pode ser presidente da Xunta e estar sempre contra Vigo". "Feijóo debería sentir vergoña. Só vén a Vigo a buscar recursos económicos, pero iso xa se acabou, a época en que os alcaldes vigueses engurrábanse xa se acabou", sentenciou.

Finalmente, o alcalde ironizou co feito de que o presidente da Xunta falase da "soidade" de Caballero o mesmo día que este, como líder da FEMP, representaba os intereses de máis de 8.000 entidades locais de toda España. "Teño o consenso de todos (nas reivindicacións municipalistas) e o presidente da Xunta, desde a súa patética posición política, fala de soidade", dixo.