Tribunais.- A Audiencia de Ourense avala o fin da instrución do caso dos altofalantes

A Audiencia de Provincial de Ourense avalou o fin da instrución do caso dos altofalantes contra o concelleiro do Goberno de Manuel Cabezas (PP) Aurelio Gómez Villar pola suposta adquisición irregular por parte do Concello de Ourense de 295 altofalantes para o Centro Comercial Aberto da cidade no ano 2006.

A decisión da Audiencia supón que se abre o trámite para que as partes presenten os seus escritos de acusación como paso previo para ditar o auto de apertura de xuízo oral.

Ao longo do procedemento o ministerio público non apreciou delito, ao contrario que a acusación particular exercida pola exconcelleira socialista de Urbanismo, Áurea Soto, que considera responsable a Gómez Villar dun delito de prevaricación administrativa.

Agora a Audiencia desestimou o recurso de apelación presentado por Gómez Villar contra o auto do Xulgado de Instrución número 2, que daba por finalizada a instrución e ordenaba continuar a tramitación das dilixencias polos trámites do procedemento abreviado.

O exconcelleiro reclamara que se anulase auto de procesamiento e realizásense novas probas.

No seu escrito a Audiencia sinala que se remite ao exposto en autos anteriores e que as probas practicadas son suficientes para entender que hai indicio de delito.

Ademais, sinalou que se son necesarias probas complementarias poderanse facer durante o xuízo.

O CASO

Os feitos tiveron lugar en outubro de 2006, cando Gómez Villar era concelleiro de Comercio da cidade e comprou 295 altofalantes á empresa do establecemento de Gonzalo Pérez Jácome(agora portavoz de Democracia Ourensá), para instalalos no Centro Comercial Aberto da cidade.

A acusación particular sinala a Gómez Villar pola adxudicación do equipo de son, que nunca se instalou, sen que se convocou un procedemento de contratación pública por concurso ou a través dun procedemento negociado con publicidade.

A exedil socialista Aurea Soto tamén reclamara que a investigación dos feitos estendésese ao exalcalde popular Manuel Cabezas, por ser o máximo responsable da xunta de Goberno local que aprobou a factura de 61.700 euros para os altofalantes, e a Pérez Jácome. O xuíz encargado do caso rexeitou ambas as peticións.