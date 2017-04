O portavoz do PP no Senado, José Manuel Barreiro, retou aos deputados socialistas por Galicia a que aproben os Orzamentos Xerais do Estado (PGE), que "garanten" a chegada do AVE a Galicia e, por tanto, "a chegada do AVE a Lugo".

Barreiro compareceu en rolda de prensa na sede do partido en Lugo, escoltado polos representantes populares nas Cortes, para facer unha valoración das contas na provincia.

"Se tanto nos interesa a alta velocidade en Galicia, hai unha formula moi clara de tela garantida e así se os deputados socialistas galegos votan a favor dos orzamentos e non os vetan, temos garantida a chegada do AVE a Galicia porque eses orzamentos o garanten e por tanto a chegada do AVE a Lugo", esgrimiu.

"Á xente hai que explicarlle a verdade e a verdade é que o PP fai o que ten que facer, cumpre coa súa obrigación. Non podemos dicir que Lugo queda fóra de todo e logo votamos en contra de todo", recalcou.

Na súa intervención, destacou algunhas partidas para Lugo, como os 71 millóns que contempla Fomento, 43 para estradas e 25 millóns para o ferrocarril.

Sobre a localización da nova comisaría na cidade, coa proposta de trasladala ás instalacións do vello hospital, Barreiro asegurou que o proxecto se atopa na fase de que "a Xunta ten que comunicar que esas instalacións non teñen un uso sanitario".

Por tanto, explicou que "volven reverter na tesouraría social da Seguridade Social e, unha vez que adquire a titularidade, cede unha parte á Xunta e a outra a cederá ou a venderá ao Ministerio do Interior para a construción da comisaría".

Finalmente, calculou que, "nun prazo inferior a un ano, haberá resultados concretos", á vez que afeou que a alcaldesa, Lara Méndez, "non" fixese nada para impulsar o devandito proxecto.

RESPOSTA DE MÉNDEZ

Pola súa banda, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, respondeu a Barreiro que, nun ano e medio de mandato, conseguiu 22 millóns de euros de fondos europeos para investir na cidade.

A alcaldesa lamentou que Barreiro lle bote a culpa de "as súas incompetencias e as do seu partido", a pesar de admitir que o goberno está a inaugurar proxectos iniciados na etapa de López Orozco.

Méndez defendeu que, durante a súa etapa como alcaldesa, o Concello conseguiu 22 millóns da Unión Europea, fronte aos 13 que supuxera o Plan Urban, polo que destacou "o xiro que pode dar a cidade cando se invista esa cantidade".

"Non é cuestión dun día, nin dous nin tres, hai que traballar e ter un modelo claro de cidade, dígolle a Barreiro que queira un pouco máis a Lugo, que veña, que as portas da Muralla tamén están abertas para el", animou.

A socialista fixo estas declaracións antes de participar na actividade 'A carreira do emprendedor' nun ximnasio da cidade no marco do programa municipal de apoio aos emprendedores 'Inicia Coworking'.