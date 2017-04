Tribunais.- Condenado a 16 anos de prisión por roubar e estrangular a un ancián en Valga (Pontevedra)

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a un total de 16 anos de prisión ao veciño de Valga Rafael C.B., acusado de roubar en casa dun ancián, estrangulalo e queimar o seu cadáver, como autor dos delitos de homicidio e de roubo con violencia en casa habitada, en grao de tentativa.

Tal e como consta na sentenza, o Tribunal declara probado que o 28 de maio de 2013, Rafael C.B. dirixiuse a casa do seu veciño José Manuel B.O. "coa intención de obter diñeiro que sabía que tiña na vivenda" e, ao atoparse con este, "con intención de menoscabar a súa integridade física e acabar coa súa vida, propinoulle fortes golpes na cabeza e estrangulouno".

Ademais, mantén que ese mesmo día ou á madrugada seguinte, o procesado, coa finalidade de eliminar calquera pegada ou indicio da autoría dos feitos, arroxou sobre o corpo da vítima, que tiña 92 anos e nove fillos, o contido dunha garrafa de gasolina e prendeulle lume. Actos todos eles que cometeu "só ou en unión doutra ou outras persoas non identificadas".

A sala afirma que, da actividade probatoria practicada en xuízo, ten "a plena convicción de que existiu ánimo de matar, sendo relevantes o número de golpes propinados á vítima de tan avanzada idade, as zonas contra as que se dirixiu o ataque, a gran intensidade, a forma en que finaliza a secuencia agresiva con asfixia por estrangulación", e o que procedese a "calcinar o corpo".

De tal forma, aínda que o acusado declarouse inocente no xuízo celebrado o pasado mes de marzo, o Tribunal mantén que non ten "ningunha dúbida" da súa participación nos feitos, o que argumenta en que "existen unha pluralidade de indicios converxentes e concluíntes en relación á súa autoría que non deixan lugar a dúbida".

AGRAVANTES E ATENUANTES

A Audiencia tamén entende que concorren as agravantes de abuso de superioridade, xa que o home "sabía que a vítima vivía soa e tiña 92 anos", e a de reincidencia, pois foi condenado en 2012 por roubo con violencia; pero tamén a atenuante de drogadicción, dado que no momento dos feitos tiña dependencia moderada de cocaína e heroína de longa evolución.

No relativo ao homicidio, o Tribunal acorda, "ao concorrer a agravante de superioridade e tendo en conta os numerosos actos de violencia que se executaron de intensidade elevada, a crueldade da actuación, prolongada no tempo e o absoluto desprezo pola vida", a imposición de 14 anos de prisión.

Ademais, polo delito de roubo con violencia en casa habitada, en grao de tentativa, concorrendo a agravante de reincidencia e a atenuante analóxica de drogadicción, condénalle a dous anos de prisión. Finalmente, en concepto de responsabilidade civil, ordénalle indemnizar a tres das fillas de José Manuel B.O. con 5.000 euros a cada unha.