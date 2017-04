Guindos destaca o esforzo do Popular coas provisións e reitera que non ten un problema de solvencia

O ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, insistiu este venres en que o Banco Popular non ten ningún problema "nin de solvencia nin de liquidez", ao mesmo tempo que destacou o "esforzo" que realizou a entidade para elevar as súas provisións "practicamente" ao nivel medio do sector bancario español.

Luís de Guindos na rolda de prensa tras o Consello de Ministros | Fonte: Europa Press

"Os comentarios que eu teño do Banco de España (...) é que o Banco Popular fixo un esforzo desde o punto de vista de provisións, que elevou moito as provisións, ao nivel practicamente da media do sector bancario español", afirmou o ministro en declaracións aos medios despois da reunión de ministros de Economía e Finanzas da UE (Ecofin).

O titular da carteira económica do Goberno engadiu ademais que o novo "equipo de xestión" da entidade terá que "tomar decisións" e "evidentemente" fará "todo o necesario" para "mostrar a situación do Banco Popular sen ningún tipo de molestia e sen ningún tipo de limitación".

Ademais, De Guindos sinalou que o Banco Central Europeo (BCE) non fixo ningún comentario específico durante a reunión informar na Valeta (Malta) sobre a entidade española e que tampouco comentou persoalmente a situación do banco nin co presidente da institución, Mario Draghi, nin coa presidenta do Consello de Supervisión do BCE, Daniéle Nouy.