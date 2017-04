Investigan a un veciño de Vilagarcía por estafar 700 euros co uso fraudulento dun dispositivo de telepeaxe

Axentes da Garda Civil identificaron a un veciño de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) de 38 anos e iniciais J.C.F.T. como presunto autor dunha estafa de máis de 700 euros mediante o uso fraudulento dun dispositivo subtraído para pagar a telepeaxe.

Investigan a un home por uso fraudulento de telepeaxe | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, a investigación arrincou cando denunciaron o furto dun dispositivo de pago dinámico de peaxe do interior dun camión que estaba a realizar operacións de reparación e mantemento nun taller. Supostamente o furto produciuse en decembro pero non se deron conta da súa falta e uso por terceiros ata finais de febreiro.

Ante estes feitos, efectivos do posto da Garda Civil de Caldas de Reis, co apoio do equipo de investigación de Vilagarcía de Arousa, iniciaron as correspondentes indagacións, que permitiron localizar ao presunto autor do furto cando conducía un camión da súa propiedade levando no seu interior o aparello subtraído.

Esta persoa, investigada por un suposto delito de estafa, ao parecer utilizou o dispositivo de forma fraudulenta na telepeaxe Vía T desde o pasado mes de decembro, tempo no que realizou cargos que ascenderon a máis de 700 euros. As dilixencias instruídas remitíronse ao Xulgado de Instrución de Caldas de Reis, en funcións de garda.