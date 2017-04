O Muncyt inaugura na Coruña a mostra de reloxos 'O infinito camiñar do tempo'

O Museo Nacional da Ciencia e Tecnoloxía (Muncyt) na Coruña inaugurou a mostra 'O infinito camiñar do tempo', unha exposición de reloxos da colección de Domingo Pérez Somoza, reloxeiro galego, xemólogo e amante desta arte.

Na inauguración, a directora do Muncyt, Marián del Egido, asegurou que neste museo teñen cabida non só coleccións propias, senón tamén as de ámbitos particulares que ilustran, como neste caso, "o interese e a curiosidade da sociedade pola medida do tempo".

Pola súa banda, Domingo Somoza sinalou que a súa colección "está composta por orixinalidades máis que por antigüidades". Así, precisou que as pezas que se expoñen "ofrecen un repaso da evolución da medida do tempo".