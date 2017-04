Colisión entre cinco coches en Esgos (Ourense) sen feridos

Unha colisión entre cinco turismo en Esgos, na estrada que une este municipio con Ourense saldouse sen feridos, segundo informa o 112 Galicia.

O sinistro produciuse ao seu paso pola parroquia de Rocas, no lugar de Casa Coutada sobre as 17,30 horas. Foi un implicado no accidente quen deu a alerta.

Foron avisados, entre outros, Urxencias Médicas, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil de Esgos (Ourense).