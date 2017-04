Un camión cargado de bombonas atropela a un ciclista en Marín (Pontevedra)

Un camión que transportaba bombonas de butano atropelou a un ciclista que circulaba polo termo municipal de Marín (Pontevedra), segundo informou o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia.

O accidente tivo lugar ao redor das 13,20 horas deste venres na rotonda de acceso ao porto da localidade pontevedresa. O ciclista ferido tivo que ser trasladado polos servizos de Urxencias Sanitarias 061 a un centro hospitalario.

A carga do camión, que transportaba bombonas de gas butano, non sufriu danos e non supuxo ningún perigo na zona. Ademais dos servizos sanitarios, o persoal do 112 tamén deu aviso do suceso á Policía Local, Garda Civil e Bombeiros do Morrazo.