A alcaldesa de Mos, “entusiasmada” con acoller a cidade deportiva do Celta

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo (PP) admitiu este venres o seu "entusiasmo" ante a posibilidade de que o Real Club Celta se plantexe construír a súa cidade deportiva neste municipio limítrofe con Vigo, aínda que negou que houbese negociacións ou avances respecto diso.

Guidetti, celebrando o gol que metía o Celta nos oitavos da Europa League. | Fonte: lfp.es

En resposta aos medios, acerca das declaracións do presidente do club, Carlos Mouriño —quen asegurou que o Celta marcha da cidade olívica porque o "botan"—, a rexedora de Mos sinalou que este municipio "ten posibilidades e non pode ocultar o entusiasmo" que suporía albergar as instalacións da entidade celeste.

"Outros alcaldes pensarían o mesmo que eu. Pero a día de hoxe non hai nada máis", asegurou Nidia Arévalo, quen apuntou que a marcha do Celta é "un exemplo máis" dos problemas e enfrontamentos do alcalde de Vigo, Abel Caballero, co resto de institucións e administracións. "Xa non é só Feijóo, é o reitor, o resto de alcaldes, o presidente do Celta", engadiu.