A Autoestrada do Mar Vigo-Nantes (Francia) inaugura a ampliación da ruta ata Tánxer (Marrocos)

A Autoestrada do Mar que ata agora unía os portos de Vigo e Nantes-Saint Nazaire (en Francia), inaugurou a extensión da liña ata Tánxer (Marrocos), de forma que este venres o Porto de Vigo recibiu a primeira escala do buque 'Galicia', que unirá a cidade galega coa marroquí.

Suardíaz Autoestrada do Mar | Fonte: Europa Press

En ambos os sentidos, os buques que cubrirán a ampliación da liña --operada pola naviera Suardíaz-- contarán con dúas saídas semanais, con chegada prevista a Vigo os luns e venres, desde onde partirán horas despois en dirección a Francia (en sentido ascendente) e Tánxer (en sentido descendente).

Tal e como destacou a Autoridade Portuaria de Vigo, esta nova ruta "favorecerá, sen dúbida, á industria do noroeste de España, norte de Portugal, noroeste de Francia e Marrocos, grazas a un servizo fiable e de alta frecuencia".

Doutra banda, Suardíaz tamén incrementará a frecuencia entre Vigo e Nantes-Saint Nazaire ata alcanzar catro saídas semanais, para o que xa está prevista a asignación de máis buques; e engadirá unha conexión semanal co Porto de Zeebrugge, en Bélxica.

A Autoestrada do Mar arrincou hai dous anos e, "desde entón, os tráficos rodados entre ambas as rexións non pararon de crecer".

Así, en 2016 os tráficos aumentaron un 18,8%, e no acumulado do ano incrementouse nun 26% o número de equipamentos movidos (camións e semirremolques), un 25% os vehículos e un 27% os colectores ro-ro.