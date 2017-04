A dirección nacional do BNG emitiu un comunicado no que fai unha valoración "positiva" do desarmamento confirmado por ETA ao entender que se trata dun paso que permite avanzar cara a unha solución de paz "definitiva" en País Vasco, "un anhelo longamente desexado pola maioría da sociedade de Euskal Herría".

O BNG entende que "a erradicación definitiva da violencia" é hoxe "unha realidade que xa non ten marcha atrás" grazas ao traballo da cidadanía vasca e de "múltiples axentes e organizacións políticas e cívicas que apostaron por emprender un camiño pacífico para alcanzar as lexítimas reivindicacións do pobo vasco".

Neste sentido, o BNG apoia a todos os que, "de forma individual ou colectiva", desde as institucións, forzas políticas, entidades sociais e sindicais, fixeron diferentes contribucións "para que Euskal Herría non volva sufrir nunca máis a violencia".

En calquera caso, remarca que é preciso seguir traballando "para que ninguén poña atrancos a unha paz estable, xusta e duradeira" e "facer realidade o dereito á soberanía do pobo vasco".