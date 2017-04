Atopan morto en Ferrol a un octoxenario que faltaba do seu domicilio desde o mediodía deste venres

O corpo sen vida dun veciño de Ferrol, J.M.A.C., duns 80 anos de idade, foi localizado a última hora deste venres, sobre as 21,45 horas, no medio dunhas matogueiras situadas na zona de O Montón, nas proximidades do Centro Deportivo e Sociocultural de Oficiais e Suboficiais da Armada en Ferrol.

Así o confirmaron fontes da Policía Local de Ferrol a Europa Press, que detallaron que foi un helicóptero de Salvamento Marítimo o que avistou o corpo sen vida do octoxenario, indicando a zona exacta para que outros efectivos desde terra sacáseno da zona.

O home atopábase en paradoiro descoñecido desde o mediodía deste venres, cando os seus familiares denunciaran que non regresou ao domicilio familiar á hora prevista.

O corpo do home falecido será trasladado ao Hospital Naval onde se lle practicará a autopsia, descartándose, a falta doutro tipo probas, a morte violenta.

DISPOSITIVO

De inmediato púxose en marcha un dispositivo de procura que logrou primeiro localizar o vehículo do desaparecido correctamente estacionado nas inmediacións da estación de servizo das Pías, nas proximidades da ponte que cruza a ría de Ferrol e que une a este último municipio con Fene (A Coruña).

Nestas tarefas participaron efectivos da Policía Nacional e Policía Local, bombeiros e Protección Civil de Ferrol. Tamén se sumaron familiares e amigos.

A última hora da tarde tamén se desprazou á zona interior da ría de Ferrol o helicóptero de Salvamento Marítimo, cuxa actuación facilitou as tarefas de localización.