COB, máis preto do play-off

Ficha técnica:

Cáceres 65: Corrales (8), Rakocevic (19), Toledo (2), Sergio Pérez (9) e Marcius (15) –cinco inicial- Fuller (2), Riauka (2) e Kavas (8).

Ourense Provincia Termal 71: Christian Díaz (20), Mitrovic (4), Jukic (0), Dmitry Flis (6) e Fran Guerra (19) –cinco inicial- Martín Rodríguez (0), Kapelan (17), Kyle Hittle (5), Tomás Fernández (0) e Devin Wright (0).

Parciais: 13-22, 11-13 (24-35), 24-15 (48-50), 17-21 (65-71).

Árbitros: Asier Quintas Álvarez e Eva Areste Giralt. Eliminaron por cinco faltas a Kyle Hittle.

Incidencias: partido da 31ª xornada da LEB Ouro disputado no Multiusos Cidade de Cáceres. Gonzalo García de Vitoria cumpriu 300 partidos na LEB Ouro.



Puido o COB rachar o partido antes, pero deixou que o Cáceres se metese na lea nun pésimo arrinque do terceiro cuarto (parcial de 9-0) e os estremeños chegaron a estar por diante no último acto. Da man de Christian Díaz (20 puntos) e Fran Guerra (19), as triplas de Kapelan e unha final de Kyle Hittle, Ourense foi mellor na recta final e tumbou a resistencia de Cáceres para sumar a 18ª vitoria da Liga, case decisiva para meterse nos play-offs polo título.

Christian Díaz, autor de 20 puntos, conduce a pelota en Cáceres. | Fonte: Carlos Domarco (COB)

Case cinco minutos tardou o COB, sen acerto no tiro, en anotar a segunda canastra. Rakocevic e Sergio Pérez abriron oco para Cáceres (10-5), pero dúas canastras rápidas meteron o COB no partido, e a entrada de Diego Kapelan supuxo a fuxida dos ourensáns cun parcial de 0-11. Do 13-11 ao 13-22 con que rematou o primeiro cuarto.

A segunda falta de Marcius deixou sen xogo interior a Cáceres, e o COB seguiu aumentando a diferenza. Un palmeo de Kyle Hittle e dúas triplas de Kapelan puxeron a Ourense +13. Os puntos de Kavas e Riauka permitiron seguir con vida a Cáceres, que baixou dos dez dende o tiro libre. A conexión Díaz-Guerra deixou un 24-35 no tempo de lecer.

Saiu relaxado Ourense de vestiarios, e Cáceres meteuse axiña de cheo no partido cun parcial de 12-2. Marcius anotaba baixo aros e Corrales dúas triplas. Todo o traballo do primeiro tempo perdido, e Cáceres púxose por diante (47-46) malia os puntos de Díaz e Guerra. Con dez minutos por diante, 48-50.

Tres tiros libres de Sergio Pérez puxeron a Cáceres de novo por diante (51-50) no arrinque do último acto. Apareceu Dmitry Flis para manter a igualdade, e da man de Christian Díaz e Fran Guerra, o COB acadou un parcial de 1-9. Un 2+1 de Christian Díaz e unha tripla de Kapelan e Ourense volvía ter dez de vantaxe (53-63). Rakocevic tentou meter de novo no choque a Cáceres, pero Kyle Hittle, cunha tripla, sentenciou.

Ao final, 65-71. Ourense Provincia Termal, trala derrota de Melilla 77-64 con TAU Castelló, ascende á sexta praza a falla de tres xornadas. O mércores, en partido adiantado, Palencia visita o Pazo Paco Paz (19.00 horas).