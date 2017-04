Gómez Noya, cuarto en Gold Coast

Non puido Javi Gómez Noya, desta volta sobre distancia esprinte, repetir a vitoria de Abu Dabi. Na segunda proba das Series Mundiais de tríatlon, o pentacampión galego tivo que conformarse cun cuarto posto, por detrás de Mario Mola, vencedor; o australiano Richard Murray, segundo; e Fernando Alarza, último chanzo do podio. O ferrolán estivo entre os cinco escapados na bicicleta, pero o pelotón acabou enganchando con eles, e na proba a pé, 5.000 metros, viuse superado por tres rivais.

Javi Gómez Noya, agardando para subir ao podio trala vitoria. | Fonte: @ironmanlive

E iso que Gómez Noya, segundo o guion previsto, controlou a proba dende o comezo. Saiu da auga (750 metros) en cuarta posición, con Mola, Murray e Alarza, os seus teóricos rivias, a máis de 25 segundos. No arrinque dos 20 quilómetros de bici, cinco en cabeza, entre eles Gómez Noya, tirando do grupo. Pero antes da metade do segmento, o grupo perseguidor con Murray, Mola e Alarza deulles caza. Pelotón agrupado e o sudafricano Ryan Fisher que atacou na última volta e chegou á T2 con 15 segundos de vantaxe sobre os favoritos.

Gómez Noya non fixo unha boa transición e saiu algo retrasado, o que lle obrigou a facer un esforzo extra para alcanzar a Mola e Murray, xa tirando na cabeza. Nos cinco quilómetros a pé, forte ritmo do mallorquino, que deixou atrás a Javi Gómez Noya e Alarza, primeiro, e a Richard Murray no esprinte final. Mola foi primeiro cun tempo de 52:35, seguido por Richard Murray (52:39); Fernando Alarza (52:44) e Javier Gómez Noya (52:51).

Malia o cuarto posto en Australia, o pentacampión galego segue liderando as Series Mundiais grazas á súa vitoria na primeira proba en Abu Dabi.

1.Javier Gómez Noya 1.433 ptos.

2.Richard Murray 1.326

3.Fernando Alarza 1.318

4.Mario Mola 1.264

5.Henri Schoeman 861