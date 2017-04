Andalucía e Galicia, os destinos favoritos para os españois en Semana Santa, segundo un estudo de Cofidis

Andalucía e Galicia son os destinos favoritos para os españois en Semana Santa, segundo o V Barómetro Cofidis da Ilusión, un estudo demoscópico cuxo obxectivo é cuantificar o índice de ilusión dos españois, elaborado por Cofidis e a empresa de investigación Gfk, onde viaxar ocupa a primeira posición da lista de ilusións dos españois, cun 40%.

Obras na Catedral de Santiago de Compostela | Fonte: Europa Press

Segundo o estudo, máis da metade das viaxes que desexan realizar os españois teñen como destino algún lugar de Europa (54%), sendo América a segunda opción á hora de elixir destino (18%), mentres que un 8% decántase por viaxar a Asia.

Con todo, este ano o turismo nacional cobra peso e son Andalucía (20%), Galicia (13%) e as Illas Canarias (12%) os tres destinos que máis ilusionan aos españois á hora de planear a súa viaxe.

Segundo o Barómetro Cofidis da Ilusión, os cántabros, os aragoneses e os asturianos son aos que máis ilusión lles fai viaxar a Andalucía (40%, 36% e 33%, respectivamente), os vascos quedan con Galicia (23%) e en Estremadura e Andalucía a opción preferida dentro do país é Asturias (23% e 18%, respectivamente).

Homes e mulleres non discrepan moito en canto a estes destinos, aínda que no Top 5 dos homes está o País Vasco (8%) empatando con Cataluña. Por idades, hai que destacar que os españois de 15 a 34 anos móstranse máis ilusionados por viaxar á Comunidade de Madrid que o resto de españois (8%), e hai unha porcentaxe maior de persoas de 55 anos en diante que se decide pola Comunidade Valenciana (7%).

POR QUE VIAXAN Os ESPAÑOIS

A maioría dos españois declaran que a finalidade das súas viaxes é a de relaxarse e descansar (38%). Aínda que ambos os sexos inclínanse por este obxectivo na maioría das súas viaxes, as mulleres son as que máis buscan o 'relax' nas súas escapadas (unha 40% fronte ao 35% dos homes).

Con todo as viaxes culturais que implican coñecer máis a fondo a estancia e empaparse das tradicións e costumes locais gañan máis peso e son a segunda opción elixida polos españois á hora de viaxar (35%). Por último pechan o podio as viaxes de aventura ou con compoñentes lúdicos (24%).

Por sexos non hai grandes diferenzas entre o obxectivo da viaxe, pero si hai que destacar que os homes se inclinan máis pola aventura (30%) que as mulleres (20%) e en cambio, ás mulleres failles máis ilusión as viaxes familiares ou con fillos (26%) respecto dos homes (18%).

Por idades, os españois máis novos, os de 15 a 34 anos, son os que prefiren as viaxes culturais (33%), aínda que tamén gaña importancia a viaxe romántica en parella (28%). Os de 35 a 54 anos e os de 55 en diante valoran moito máis o 'relax' (43% e 39%, respectivamente).

Estes últimos tamén senten especial interese polas viaxes de perfil gastronómico (12%). E polo que respecta ao estado civil, os casados tamén prefiren viaxar para relaxarse (41%) mentres que os solteiros inclínanse pola cultura (37%).