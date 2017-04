A Garda Civil imparte unha charla de seguridade para maiores en Poio (Pontevedra)

A Garda Civil informou de que estivo na pasada xornada no local social da Asociación de Veciños do Vao, no municipio de Poio (Pontevedra), onde se impartiu unha charla en materia de seguridade para as persoas maiores.

Esta actividade informativa que correu a cargo do tenente Roberto Prado, oficial adxunto da Compañía de Pontevedra, forma parte do plan de prevención do Ministerio del Interior, coñecido como 'Plan Mayor Seguridad', que está especialmente dirixido á poboación da terceira idade para e inclúe recomendacións para tentar que non sexan vítimas de delitos.

Na charla deste venres, o tenente Roberto, apoiándose nalgúns casos en experiencias reais, algunhas delas vividas recentemente no mesmo municipio, ofreceulles aos asistentes unhas pautas de conduta orientadas á prevención de situacións de risco e poder evitar aqueles actos delituosos que con máis frecuencia cométense contra os nosos maiores, tanto na vía pública como nos seus domicilios, en viaxes, no banco ou por internet.

Entre as recomendacións do 'Plan Mayor Seguridad', fíxose especial fincapé nalgúns consellos, como desconfiar de descoñecidos que ofrezan servizos ou outra cousa, non marcar nunca teléfonos de tarificación especial, procurar ir acompañado por persoas de confianza para asinar documentos ou realizar pagos e cobros nos bancos ou ser precavidos no uso das redes sociais.