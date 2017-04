Villares non ve “risco de ruptura” en En Marea e séntese “apoiado” polos alcaldes malia as críticas

Unha semana despois da elección da nova coordinadora de En Marea que o elevou á portavocía orgánica e malia as críticas de diversas sensibilidades do partido instrumental, Luís Villares non ve "risco de ruptura" e asegura sentirse "apoiado" polos alcaldes das mareas. Con todo, recoñece que tería sido "mellor" un "consenso" para este órgano executivo.

O portavoz de En Marea, Luís Villares na entrevista con Europa Press | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista concedida a Europa Press, o ex-maxistrado lucense sinalou que "o que pedía a xente" nestes momentos era que a formación "botase a andar", cuestión que non podía supor mergullar a En Marea "nunha política de bloques". "Nin dentro da coordinadora nin dentro do Consello das Mareas", manifestou Villares, que incidiu en que tentou "chegar a un acordo" en todo momento.

Para iso, esgrime que na reunión do pasado domingo presentou unha proposta que incluía a sete membros da lista 'Máis Alá', con Iago Martínez (Marea Atlántica), Rafael Dopico (Anova) ou Noemi Padros (Esquerda Unida), entre outros. Esta oferta propiciaba que os membros desta lista, que el mesmo capitaneou, cedesen no sistema de portavocías que contemplaba o seu documento político ao aceptar que o propio Villares fose tamén a voz orgánica a cambio dunha maior representación.

"Era necesario chegar a un acordo e o acordo era razoable", apuntou, para deixar claro que a xente "que renunciou" a estar na coordinadora "estaba convidada" a formar parte. "Por tanto, non se pode falar de exclusións senón de renuncias", insiste.

ÓRGANO EXECUTIVO "MOI PLURAL"

A pesar de que a reunión concluíu sen consenso entre as partes, Villares considera que a coordinadora elixida "é moi plural" e que, nela, "están representadas proporcionalmente" as tres candidaturas que competiron nas eleccións internas de En Marea: a propia 'Máis Alá!'; a encabezada polo deputado Davide Rodríguez, 'Somos Quen'; e a integrada por membros de Cerna, 'Queremos Participar'.

Ademais, rexeita que, tras a negativa de varios compoñentes de 'Máis Alá' a formar parte deste órgano, haxa unha "sobrerrepresentación" de Cerna ou 'Somos Quen', estes últimos críticos coa posición mantida pola anterior dirección de Anova dentro do proxecto En Marea.

Neste sentido, incide en que unha hipotética discrepancia entre os membros de Anova que participaron nas diferentes listas é unha cuestión interna dun partido que "non debe trasladarse a En Marea". "En Marea é un espazo político de adscrición individual. Nós non podemos ser prisioneiros dos debates internos de cada unha das organizacións", indicou.

Tras iso, puxo en valor que, a pesar das diferenzas que poden ter os membros de distintas formacións, o "proxecto En Marea" ten a "virtude" de "pór en común todo aquilo que une e apartar aquilo que separa".

FRICCIÓNS

Precisamente, unha das principais diverxencias entre as sensibilidades de En Marea é o feito de que o portavoz parlamentario tamén poida exercer como voz orgánica.

Cuestionado polos motivos polos que aceptou encabezar a lista que lle vetaba a responsabilidade que agora exerce, Villares defendeu que o fixo porque "está ao servizo da confluencia".

Ademais, subliña que a lista de 'Máis Alá!' recibiu o "50%" dos votos. "Houbo un 42% de xente que apoiou outra cousa e creo que, á hora de conformar o documento político final, hai que ter en conta o que votou a outra xente", indicou.

De tal forma, declarouse "un máis ao servizo da confluencia" e incidiu en que a conformación de espazos de consenso "require chegar a acordos sobre algúns puntos".

Así, aínda que recoñeceu que lle parecían "válidas ambas as posturas", considera que non se pode pór "en cuestión" a opinión de Xosé Manuel Beiras "en relación á construción do espazo", que sempre defendeu que Villares fose a "referencia individual" de En Marea.

Que as dúas portavocías recaian na mesma persoa non leva ao partido instrumental a ser "unha formación clásica", opina Villares. "Estamos a construír un espazo moi complexo e se todas as arestas se van simplificando e se reduce todo a isto é que realmente non hai problemas", manifestou o exmaxistrado.

Por tal motivo, dáse por "satisfeito" se "a única diferenza que hai en todo o espazo de unidade popular é arredor da portavocía".

SEN RISCO DE RUPTURA

Villares móstrase convencido de que as críticas internas á composición da coordinadora non implican un "risco de ruptura". "Ninguén entendería que por unha votación, na que non houbo nin sequera votos en contra, se produza un risco de ruptura", defendeu para augurar que o proxecto "chegará moito mellor do que está agora" ao plenario que En Marea prevé celebrar este verán.

Ademais, a falta de tres meses para que se cumpra o primeiro aniversario da asemblea fundacional do partido instrumental na que el aínda non fora elixido como candidato, asegura non sentirse traizoado polas persoas que o atraeron ao proxecto —os alcaldes da Coruña, Ferrol e Santiago— a pesar de que nos últimos días todos eles cuestionaron a composición do órgano executivo de En Marea.

De feito, a Marea Atlántica, capitaneada polo rexedor herculino, caracterizouse por rexeitar, desde un principio, a posibilidade de que a voz orgánica e institucional puidese recaer nunha única persoa.

"Os tres —Xulio Ferreiro, Jorge Suárez e Martiño Noriega— son uns excelentes compañeiros, sempre me sentín apoiado por eles", expresou para pór en valor o seu labor político. "Están a colocar nunha posición moi digna ao espazo político, están a demostrar que a nosa mensaxe é real e compartimos o mesmo proxecto estratéxico", apuntou.

Luís Villares rexeitou que as discrepancias entre os distintos actores que compoñen En Marea afecten o funcionamento do Grupo parlamentario na Cámara galega que, ao seu xuízo, "está a funcionar moi ben". "Todas as áreas están a producir iniciativas políticas de moita calidade".

FIGURA DE BEIRAS

Villares tamén analizou o rol que Xosé Manuel Beiras debe ter en En Marea. "Sempre vai ter o papel que queira ter", deixou claro.

Sobre este extremo, destaca a "influencia decisiva" que "tivo e sempre terá" o veterano político no espazo de unidade popular. "El viu antes que ninguén a cuestión da unidade popular", agregou.

"Cando todo o mundo estaba metido na súa trincheira Beiras dixo: 'Amigos, temos que saír das trincheiras porque estamos no mesmo bando'. E isto, cinco anos despois, está a funcionar", aseverou.

Por iso, Villares avoga por que Beiras debe ser o encargado de reflexionar "cara a onde quere camiñar a unidade popular".

FEIJÓO, UN "ESCAPISTA"

Por último, o ex-maxistrado tamén se referiu á actitude do presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo. "É un escapista. Está a utilizar o seu papel na Xunta como plataforma para irse", censurou.

"Por iso non pode desagradar a Madrid e iso estanos saíndo moi caro aos galegos. Que non sexa capaz de soliviantarse fronte a un trato como o que imos recibir cos orzamentos do Estado é dunha mansedumbre inexplicable", recriminou.