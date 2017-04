Medio cento de socialistas asinan o manifesto ‘AVE a Galicia 2019, AVE a Lugo 2019’

Medio cento de representantes socialistas a nivel local, provincial, autonómico, estatal e europeo asinaron este sábado en Lugo o manifesto AVE a Galicia 2019, AVE a Lugo 2019. Son os primeiros alcaldes, voceiros, deputados autonómicos, provinciais e estatais, así como o representante no Senado e no Parlamento Europeo, que asinaron o manifesto en defensa da alta velocidade na provincia. O documento será remitido a toda a provincia para recadar o apoio xa expresado de todos os membros do PSOE na provincia de Lugo, así como de militantes e simpatizantes. Con este manifesto, o PSOE da provincia traslada o seu firme compromiso de defender a chegada do ave a Lugo, ao igual que ao resto do país.

Reunión de socialistas lucenses para impulsar o AVE a Lugo | Fonte: PSdeG Lugo

O manifesto AVE a Galicia 2019, AVE a Lugo 2019 foi asinado polo presidente socialista da Deputación de Lugo, Darío Campos Conde; a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez López; o voceiros do Grupos Provincial Socialista, Álvaro Santos Ramos, o voceiro do Grupo Municipal Socialista, Miguel Fernández; os deputados socialistas no Parlamento de Galicia, Luís Álvarez García, Concepción Burgo López, José Antonio Quiroga Díaz; o senador socialista de Lugo, Ricardo Varela; a deputada socialista de Lugo no Congreso dos Deputados, Margarita Pérez Herraiz, o eurodeputado, José Blanco; así como alcaldes e portavoces socialistas da provincia. Foi coordinado por Santos Ramos.

O presidente destacou que “dende os gobernos do Partido Popular prometían que a alta velocidade era positiva para a provincia, e que o farían. Pero a realidade é que nada de nada. Creo que debemos traballar todos, involucrando á xente, para que o AVE a Lugo sexa unha realidade. Temos que conseguilo, porque é de xustiza”.

A alcaldesa subliñou que “a alta velocidade é unha reivindicación, máis que xusta, imprescindible para conseguir un desenvolvemento social e económico en condicións para Lugo. Os socialistas non só reivindicamos senón que, cando podemos, nos comprometemos dende as institucións, a través do BOE e do DOG, que é onde realmente se materializan os compromisos”.

O presidente da Xestora remarcou que “cos orzamentos do Estado para esta ano vemos, unha vez máis, como a conexión de AVE a Lugo desaparece por completo do mapa a nivel estatal, de feito, somos a única capital de provincia que non conta con alta velocidade”.

O voceiro do Grupo Provincial Socialista apuntou que “é absolutamente necesario o AVE para poder medrar como provincia e porque non podemos consentir que nos sigan enganando e relegando despois de todo o esforzo feito durante os últimos anos”. Neste senso, Santos Ramos recoñeceu o gran labor que están a realizar os representantes socialistas a todos os niveis para conseguir que o AVE sexa unha realidade.

CRÍTICAS A FEIJÓO E RAJOY

Os socialistas salientaron o ocorrido no ano 2009, durante un mitin de precampaña do Partido Popular na cidade de Lugo, Feijóo, candidato á Presidencia da Xunta por aquel entón, xunto a Rajoy, líder da oposición do PP no Goberno Central, dixo, textualmente: “Será o compromiso do meu Goberno que a Xunta lidere e realice as obras do AVE Lugo-Ourense. Despois, xa lle pasaremos a factura a Fomento”.

Oito anos despois destas declaracións públicas, producíronse dous grandes cambios, segundo os socialistas: por un lado, "Feijóo e Rajoy acadaron as presidencias da Xunta de Galicia e do Goberno Central" e, por outro, "Lugo desapareceu do mapa da alta velocidade, converténdose na única capital de España e na única provincia galega sen AVE".

"Feijóo e Rajoy, non só mentiron e enganaron reiterada e descaradamente a todos os lucenses, senón que lapidaron o futuro da provincia. E fixérono con toda a absoluta complicidade do conxunto dos seus compañeiros do Partido Popular de Lugo, que, esta semana, tras a presentación dos Presupostos Xerais do Estado, ata se amosaron gratamente satisfeitos, tras certificar o enterro do AVE na nosa provincia", argúen os socialistas.

BENEFICIOS DO AVE

Os socialistas recordan que a chegada do AVE a outras provincias supuxo "o maior impacto social, urbano e económico do século". Así, por exemplo, lembran que "no ano 1992 nacía unha nova cidade no centro de Córdoba coa posta en marcha da alta velocidade, pois supuxo un enorme cambio para o turismo, dinamizou a economía, e uniu esta cidade co resto de España. Madrid quedou a dúas horas e Sevilla a 45 minutos. Despois chegaron as conexións con Barcelona, Valencia ou Alacante. Todo isto, supuxo que o número de hoteis en Córdoba pasasen dos 20 aos 2.000 e as prazas das 2.800 ás 5.400".

E mentres observan as importantes oportunidades que supuxo a chegada do AVE a outras provincias; —pois estímase que é capaz de xerar beneficios, no conxunto dunha Comunidade, de 70 millóns de euros anuais, así como 700 novos postos ao ano, segundo os socialistas—, "o Partido Popular pretende deixar aos lucenses desconectados da modernización e do futuro".

"Sen AVE, a provincia de Lugo non existirá no mapa do Estado e os cidadáns quedarán totalmente descolgados, pois o PP, a maiores, tamén deixa á provincia sen autovías a Ourense, a Santiago e á Mariña", denuncian.

OITO ANOS ESPERANDO

Tamén lembran que no ano 2009, o Ministro de Fomento e o Presidente da Xunta de Galicia asinaron o “Pacto do Obradoiro”, reclamado polo Presidente Galego e no que se recolle, entre outros, que no ano 2012 as cidades de Vigo, A Coruña, Santiago, Ourense, Lugo e Pontevedra estarían conectadas entre si por unidades AVE; ou que, arredor de finais de 2015, se completaría a execución da alta velocidade en Galicia, na que se incluiría a liña Ourense – Lugo.

Deste xeito, acadaríanse tempos de viaxe altamente competitivos, estimándose a conexión con Madrid desde Vigo, Lugo e A Coruña ao redor das 3 horas. Pero "na actualidade o Pacto do Obradoiro non está sendo cumprido polo Ministerio de Fomento, nin esixido polo Presidente da Xunta", avisan os socialistas.

Na cronoloxía dos feitos, tamén recordan que o 4 de agosto de 2010 asinouse un protocolo entre Concello de Lugo, Ministerio de Fomento, Xunta de Galicia e Adif para a implantación dunha estación intermodal en Lugo. O Ministerio de Fomento encarga a redacción do proxecto de Intermodal, licítao e adxudícao á empresa UTE EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA o 28 de abril de 2011, por un importe de 771.063,00, IVE incluído. No 2012, despois de ter mudado o Goberno Central, o Partido Socialista comeza a facer un seguimento da execución do contrato para a redacción do proxecto da Intermodal. Realízanse entón varias preguntas ás que lle contestan que os trámites discorre de maneira formal e en tempo. No 2013, ante a desconfianza de que a resposta sexa sempre a mesma, o Partido Socialista decide pedir o expediente completo e que lles permitiu descubrir que estaban a mentir e que non todo ía en tempo e forma.

Primeiro houbera un reaxuste de anualidades que prevía acabar en 2013 a redacción do proxecto.

En abril de 2012, hai unha anulación do contrato e liquídase o mesmo coa empresa mediante o abono do certificado, por valor de 160.780,90 €.

O 3 de febreiro de 2017, a Consellería de Infraestruturas e Vivenda saca a licitación a elaboración dos estudos previos para a integración da Estación de Autobuses de Lugo na Estación de Ferrocarril, dando a coñecer a verdadeira intención do Goberno Autonómico con respeto á alta velocidade a Lugo. Deste xeito, recoñeceron que o AVE de Lugo estará en Ourense ao dicir que Lugo contará cunha conexión de alta velocidade ferroviaria Ourense – Madrid e quedando Lugo 15 minutos máis cerca de Ourense, coa variante de Pobra de San Xiao.

O plantexamento sostido polo Goberno da Xunta de Galicia e, nomeadamente polo seu Presidente, propón, segundo os socialistas, o desenvolvemento da alta velocidade a Lugo unha vez que esta teña chegado a Ourense. "Isto significa que, a chegada do AVE a Lugo tardará en chegar entre 3 e 5 anos máis, ao que habería que sumar os 5 anos de atraso provocados polo Goberno Central, coa renuncia ao contrato da Intermodal e coa eliminación de investimentos durante anos".

Unha vez coñecida a proposta de Orzamentos do Estado para o ano 2017, consideran que que "se confírma a verdadeira intención do Goberno central de deixar a Lugo fóra da alta velocidade en Galicia, sen prever nin un só euro de investimento para a Estación Intermodal de Lugo, e unha cantidade de 100.000 € para alta celocidade, que non chega a nada".