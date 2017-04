Xunta, Concello e institucións de Santiago promoven a conexión peonil do centro histórico co Gaiás

Representantes das principais institucións de Santiago de Compostela cubriron este sábado a ruta que une o centro histórico e a Cidade da Cultura a través do barrio de Sar co obxectivo de promover unha "conexión peonil" entre o centro histórico e o complexo do Gaiás.

Institucións de Santiago promoven unha ruta á Cidade da Cultura | Fonte: Europa Press

No percorrido participaron o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, ou o concelleiro de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade, Jorge Duarte, entre outras personalidades do ámbito político, universitario, empresarial eclesiástico e cultural da capital galega.

En declaracións aos medios ao comezo da ruta, que partiu da Praza do Obradoiro pasadas as 10,00 horas; o conselleiro de Cultura sinalou que é preciso "achegar" a "xoia da coroa" da cidade, o centro histórico, coa Cidade da Cultura.

Un paseo "de media hora ou 45 minutos" a través do barrio de Sar e o Bosque de Galicia co obxectivo de unir "o valor patrimonial, cultural e histórico" do centro histórico santiagués con "o valor cultural, arquitectónico e natural" do complexo do Gaiás. "Ir á Cidade da Cultura por Sar ten o seu encanto", asegurou.

Ademais, segundo Rodríguez, promover este "paseo" pode axudar a "desconxestionar" a zona vella da cidade a través dunha ruta que "en se soa ten o seu atractivo", xa que pasa pola rúa de Castrondouro, a Colexiata do Sar ou o Bosque de Galicia.

Así, agradeceu a participación dos estamentos da cidade na actividade deste sábado. "Non estamos a falar de loita política ou institucional, senón de que dous elementos tractores da cidade únanse a través dunha senda peonil", remarcou.