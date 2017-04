O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, asegurou este sábado que o Servizo Galego de Saúde (Sergas) está "preparado" para convocar unha Oferta de Emprego Público (OPE) con 1.600 prazas: "Creo que o conseguiremos", manifestou aos medios de comunicación ás portas do Palacio de Congresos e Exposicións de Santiago, onde se produciron as primeiras oposicións en Galicia para persoas con discapacidade intelectual.

Valeriano Martínez | Fonte: Europa Press

"A hipótese coa que traballamos a día de hoxe é que, en setembro ou outubro, serán convocadas as prazas do Sergas", relatou o conselleiro, quen precisou que, de momento, son unhas 800 prazas, pero que a intención do Goberno galego é chegar ás 1.600.

A este respecto, Valeriano Martínez mostrouse positivo: "Creo que o conseguiremos, aínda que depende exclusivamente de que se aproben os Orzamentos do Estado, que é onde está a habilitación legal para proceder".

"O Sergas está preparado para convocar as prazas das que falamos. Dígase 800; dígase, se é posible e acordado coas organizacións sindicais, as 1.600 e algo, que serán á altura de setembro ou outubro", resolveu.