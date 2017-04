A Xunta anuncia a convocatoria de 33 novas prazas de emprego fixo para persoas con discapacidade intelectual

O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, anunciou este sábado que a Xunta convocará novas oposicións para cubrir 33 prazas reservadas a persoas con discapacidade intelectual. En concreto, 16 corresponden ao ámbito da Administración xeral (12 de ordenanza e catro de auxiliar), e os 17 restantes serán para o Servizo Galego de Saúde (Sergas) --concretamente, todas prazas de celador--.

O conselleiro de Facenda acudiu este sábado pola mañá ao Palacio de Congresos e Exposicións de Santiago, onde se desenvolveron as primeiras oposicións da historia da Xunta reservadas unicamente a persoas con discapacidade intelectual.

En canto ás novas 33 prazas, explicou que as 16 da Administración xeral convocaranse en canto acaben as oposicións actualmente en marcha. En canto ás 17 do Sergas, a previsión da convocatoria é neste primeiro semestre do ano.

"Estamos convencidos de que temos que facilitar a inserción das persoas con discapacidade intelectual", subliñou, para logo facer fincapé en que as oposicións que se celebraron este sábado son "un acto de normalidade".

O conselleiro destacou, igualmente, o operativo posto en marcha pola Xunta este sábado para que estas oposicións transcorran con normalidade. Así, informou de que son 75 as persoas que participan, incluídos psicólogos, enfermeiros, coidadores e persoal especializado. Así mesmo, estaba presente unha ambulancia medicalizada con persoal médico especializado.

352 PARTICIPANTES

Unha vez superado o exame deste sábado, no que houbo 352 participantes --o 82 por cento dos convocados--, toca realizar a proba en galego, que será despois de Semana Santa. A continuación, será a fase de concurso, na que se valorarán os méritos dos participantes.

A previsión é que o seis persoas que obteñan a mellor puntuación nesta oposición pasen a ser persoal fixo da Xunta leste mesmo ano.

Valeriano Martínez lembrou que o proceso que agora está en marcha comezou coa firma dun convenio con Down Galicia e Fademga para pór en marcha estas oposicións, que foron convocadas por primeira vez en 2016.

"SENSACIÓNS MOI BOAS"

Pola súa banda, Manuel Carrillo, formador e preparador laboral de Fademga, explicou aos medios que os opositores chegaron "un pouco nerviosos", pero que saíron contentos e con "sensacións moi boas" do exame.

"Leva moitos anos pelexando coas administracións para que cumprisen a cota de reservas de prazas", explicou Manuel Carrillo, xusto antes de indicar que existe unha lei de 2010 que obriga a reservar o 2 por cento de prazas da Administración pública para persoas con discapacidade intelectual.

No que respecta á empresa privada, precisou que "un dos grandes problemas" é "o descoñecemento de que este colectivo é tan capaz como outras persoas para desempeñar determinados postos de traballo".

A "AUTONOMÍA" DE TER UN TRABALLO

A continuación, fixo fincapé en que o feito de ter traballo ofrece a estas persoas "autonomía": "Queren participar activamente na sociedade e ter un soldo digno".

Pola súa banda, a xerente de Down Galicia, Sonia Caldas, ve estas oposicións "moi positivamente": "Eran necesarias e o proceso saíu perfecto: as persoas están contentas", explicou.

Así mesmo, subliñou que participar nestas oposicións é unha "oportunidade moi importante", non só polo feito de "sacar praza ou non" --só hai seis prazas, aínda que haberá máis convocatorias--, senón por "todo o que hai detrás". "A preparación, as relacións co resto de compañeiros e o feito de ter ilusión promoven a autonomía".

Acto seguido, admitiu que "sempre hai medos do empresario ou dos compañeiros de traballo". Con todo, asegurou que unha vez se produce a incorporación da persoa e fanse as adaptacións adecuadas, os compañeiros de traballo "teñen claro" que son "capaces" de desenvolver "certos traballos", aínda que "puntualmente necesiten apoios".