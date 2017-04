Turismo de Galicia está presente ao longo deste fin de semana na feira organizada en Lisboa por Viagens Abreu, o maior operador turístico do país luso, o principal mercado para o sector turístico galego que creceu "un 23%" en volume de viaxeiros en 2016.

Galicia é un dos países convidados a participar nesta feira xunto a axentes da propia compañía e varios destinos de diferentes lugares do mundo, segundo informou a Xunta este sábado.

Cada ano, Viagens Abreu organiza en Lisboa esta feira para presentar "as novidades no ámbito das viaxes turísticas e dar a oportunidade a diferentes destinos de presentar a súa oferta ao público".

O portugués é o principal mercado internacional para Galicia no sector turístico, cunha cota do 17% do total grazas aos 225.000 viaxeiros aloxados o pasado ano con 390.000 pasas a noite "nos establecementos regulados" da comunidade galega.

Así, respecto dos datos de 2015, o mercado portugués aumentou nun 23% a cifra de viaxeiros aloxados e nun 21% o número de noites de 2015. Deste xeito, o mercado luso acumula tres anos de crecemento e alcanzou o seu máximo histórico en 2016.

CASTRO, NO ROSAL

Por outra banda, a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, inaugurou este sábado no Rosal (Pontevedra) a área de recepción de visitantes e aparcadoiro de Os Muíños do Folón e do Picón, que contou coa achega da Xunta dun total "de 250.000".

Alí, segundo informou o Executivo galego, Castro enxalzou este conxunto patrimonial, declarado Ben de Interese Cultural (BIC), que constitúe "un complexo histórico, etnográfico e industrial único en Europa".