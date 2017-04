O Sergas adxudica destino aos aspirantes seleccionados na OPE de persoal sanitario diplomado e técnico

Aspirantes de varias categorías elixiron este sábado un total de 201 destinos: 141 de acceso libre, 48 de promoción interna e 12 reservados a persoas con discapacidade. Ao acto, celebrado no salón de actos da Consellería de Sanidade, acudiu o titular do departamento autonómico, Jesús Vázquez Almuiña.

Elixiron destino os aspirantes que superaron o proceso selectivo para o acceso ás categorías de enfermeiro especialista en obstetricia e ginecología, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, técnico superior en anatomía patolóxica e citoloxía, e técnico superior en hixiene bucodental.

Tamén para as categorías de técnico superior en imaxe para o diagnóstico, técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico, técnico superior en radioterapia, técnico en farmacia e técnico en coidados auxiliares de enfermaría, correspondentes á oferta pública de emprego de 2015.

O 92,04 por cento dos aspirantes que superaron o proceso selectivo xa están a prestar servizos nas institucións sanitarias do Sergas, en virtude do nomeamento de carácter temporal ou como persoal fixo noutra categoría distinta do mesmo ou inferior nivel de titulación.

O 61,19 por cento dos aprobados sitúase no rango de idade comprendido entre os 30 e 45 anos, e o 93,53 por cento son mulleres.

ACTIVIDADE FÍSICA

Tamén este sábado, con motivo da conmemoración do Día Mundial da Actividade Física, o conselleiro de Sanidade participou nunha ruta de sendeirismo: Río Sarela e Montepedroso.

No marco desta ruta, Almuiña remarcou a importancia de adoptar no día a día a práctica da actividade física como conduta vital para manter e mellorar a saúde.