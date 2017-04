Kiko Permuy, o tío materno de José Couso, o cámara ferrolán falecido no ano 2003 durante o ataque ao Hotel Palestina, en Bagdad (Iraq), criticou que, 14 anos despois do seu "asasinato", haxa "persoas que se mostran orgullosas de saír na foto dos Azores", en alusión ao manifestado estes días polo expresidente do Goberno de España José María Aznar.

"E que mostran o seu desprezo aos millóns de persoas que saíron ás rúas gritando non á guerra en moitas partes do mundo", agregou, antes de cualificar esta actitude de "desprezo terrible". "E máis vindo dun mandatario que se ha ido de rositas, a pesar de apoiar unha invasión ilegal baseada en mentiras. Parece que a dor dos iraquís é de segunda clase", apostilou.

Permuy realizou estas manifestacións no acto institucional organizado polo Concello de Ferrol, que cada 8 de abril, coincidindo co aniversario da morte de José Couso celebra na praza que leva o seu nome unha ofrenda floral no seu recordo.

En compañía de dúas das tías do cámara falecido, Permuy reclamou xustiza por "o asasinato" do seu sobriño, "a pesar de que a moitos lles guste escribir morte".

"CÓMPLICES"

"A xente morre de vella ou por unha enfermidade, pero cando dispáranche desde un carro de combate e ti atópasche traballando, iso é un asasinato; non é o mesma morte que asasinato, da mesma maneira que non é o mesmo estar sometidos ao imperio da lei que someterse á lei do imperio", advertiu.

O tío do cámara ferrolán tamén cargou contra "os lerchos que, en nome da moralidade, son inmorais; que, en nome da liberdade, esmágana e que en nome da vida, matan". Pero engadiu que hai "outros peores: os sumisos, os cómplices, os que se arrastran, as comparsas, chupatintas, pelotas, indignados, arrastrados ou o ben pagos, que desde este Goberno e os outros anteriores desprezan ao seu pobo e se alían co imperio".

APOIO "DA RÚA"

Kiko Permuy finalizou a súa alocución, coma se estivésese referindo a o seu sobriño falecido, lembrando que, 14 anos despois, a familia segue tendo "o apoio da rúa, da boa xente, dos dignos, dos valentes, dos que saben que é unha pelexa longa e dos que camiñan buscando unha utopía".

"Seguimos e seguiremos reclamando xustiza a pesar de que apagasen o flexo da xurisdición universal. José Couso, crime de guerra, investigación e xustiza", finalizou.