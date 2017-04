Domingo Deus toma as rendas do PP de Mugardos (A Coruña) arroupado por Calvo e Tellado

Domingo Deus foi elixido presidente da xunta local do PP de Mugardos co cento por cento dos votos emitidos nun congreso no que estivo arroupado polo presidente provincial, Diego Calvo, e o secretario xeral dos populares galegos, Miguel Tellado.

"Non queremos gañar as eleccións, queremos volver gobernar Mugardos", sentenciou Domingo Deus, quen remarcou que aspira a conseguir a maioría absoluta para "continuar a transformación" da localidade.

Para iso, subliñou que os populares "traballarán duro" e "man a man coa xente".

"Aquí non se trataba de cambiar de goberno para mellorar a vida dos veciños, tratábase de cambiar de goberno para botar ao PP. Non había outro motivo", subliñou Calvo, en alusión á moción de censura que arrebatou o bastón de mando aos populares en agosto de 2016.

Tellado subliñou, pola súa banda, que "canto máis tempo pasan os populistas nos concellos, a xente máis ganas ten de gobernos serios, responsables e rigorosos". "E iso é o que nós podemos ofrecerlles", resolveu.