Pesca.- A Federación Galega de Redeiras 'O Peirao' cede ao Museo do Pobo Galego a súa medalla de ouro ao mérito laboral

A Federación Galega de Redeiras Artesás 'Ou Peirao' cedeu ao Museo do Pobo Galego a súa medalla de ouro ao mérito no traballo, concedida o pasado ano polo Consello de Ministros do Goberno central.

Federación de Redeiras Ou Peirao | Fonte: Europa Press

Este sábado tivo lugar o acto de entrega, no que, ademais das 'redeiras', participaron a conselleira do Mar, Rosa Quintana; o alcalde de Malpica (A Coruña), Eduardo Parga; e o presidente do Padroado do Museo do Pobo Galego, Justo Beramendi.

'O Peirao' recibiu en 2016 unha das 14 medallas ao mérito no traballo que cada ano outorga o Goberno español, distinción coa que recoñece a traxectoria deste colectivo por "lograr o recoñecemento da igualdade e de dereitos nun labor, o de quen fabrica e pon a punto as redes de pesca, que non se considerou antes oficio".

A Federación Galega de Redeiras Artesás 'O Peirao' agrupa a unha decena de entidades das localidades coruñesas de Cariño, Cedeira e Corme; Burela (Lugo) e os municipios pontevedreses de Cambados e A Guarda.

Desde o ano 2004 traballa pola defensa dos intereses das 'redeiras profesionais', na divulgación do seu labor tradicional, na preveción de riscos laborais, e a formación das asociados ou na denuncia do intrusismo.

No acto, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, enxalzou o traballo deste colectivo, plasmado nunha medalla que reflicte "o seu esforzo, o labor de todos os días e o traballo ben feito".