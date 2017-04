A ópera galega 'O Arame' estrearase en xuño no Magdalen College de Oxford

A ópera galega 'O Arame' estrearase o próximo 10 de xuño no Magdalen College de Oxford como coprodución entre o Centro John Rutherford de Estudos Galegos, dependente da Rede de Lectorados e Centros de Estudos Galegos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, o Queen's College da Universidade de Oxford e XOGA (Xove Ópera Galega).

Segundo indicou a Xunta nun comunicado, a peza, da autoría do compositor Juan Durán e do escritor Manuel Lourenzo, é o primeiro título operístico galego estreado no século XXI no marco da programación de Amigos da Ópera na Coruña no ano 2008.

Trátase dunha adaptación dunha obra de Lourenzo publicada en 'Camiñar polo arame cunha lata de cervexa' (Laiovento, 2005), que conta a historia de dous cómicos que, xa vellos, regresan ao seu lugar de orixe, Fisterra, e cuestionan as súas traxectorias vitais.

Baixo a dirección musical de Tamara Lorenzo, impulsora de XOGA, e coa soprano Lorena Paz encima das táboas, esta ópera de cámara nun só acto e de 75 minutos de duración busca combinar a lingua galega coa música e o movemento.