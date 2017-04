O porto de Ferrol acolle unha complexa operación de transbordo de maquinaria ferroviaria entre dous buques

O Porto interior de Ferrol foi a dársena elixida polos barcos 'Korsoe' e 'BBC Campá' para levar a cabo unha complexa operación de transbordo de maquinaria ferroviaria do primeiro ao segundo.

Segundo informou o Porto nun comunicado, as "excepcionais condicións de abrigo" do porto interior e os medios dispoñibles para a realización deste tipo de operación primaron na súa elección.

A operación consiste no traslado de dúas pezas singulares. A primeira é un guindastre ferroviario, de 185 toneladas, con orixe no porto de Hamburgo e destino a Itaqui (Brasil). E a segunda é unha peza industrial de 173 toneladas para unha fábrica papeleira, con orixe no porto de Anveres e destino a Vila do Conde (Brasil).

Ambas as pezas veñen a bordo do buque 'Korsoe' e se transbordarán á 'BBC Campá', un buque que atravesará o Atlántico con esta mercadoría.